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Jovens talentos

Abertas inscrições para o Programa de Estágio da Suzano

Seleção é aberta a candidatos com graduação prevista entre junho de 2022 e junho de 2023. Inscrições podem ser feitas até o dia 27 de abril

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 16:20

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 abr 2021 às 16:20
Suzano, empresa de celulose com sede em Aracruz
Suzano, empresa de celulose com sede em Aracruz Crédito: Divulgação/ Suzano
Já estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio da Suzano 2021. A oferta é de 60 vagas, distribuídas por unidades da empresa em todo o país, inclusive no Espírito Santo. Os interessados podem se inscrever até o dia 27 de abril, no site da Cia de Talentos.
Podem participar candidatos com graduação prevista entre junho de 2022 e junho de 2023. Não será necessário um segundo idioma, exceto para vagas pontuais que atuam diretamente com mercado externo.
No Estado, as chances são para as fábricas de Cachoeiro de Itapemirim, para alunos de Engenharia, e Aracruz, com chances para estudantes de qualquer curso.
O processo seletivo será 100% online e contará com três etapas principais: inscrições (março/abril), avaliação (abril), além de dinâmica de grupo e etapa final, a serem realizadas em maio.
As atividades devem começar em agosto. Os selecionados vão atuar em diversas áreas da companhia, como Tecnologia da Informação, Relações Institucionais, Sustentabilidade Institucional, Negócios, Saúde e Segurança, Suprimentos e Logística, Comunicação e Marca, Desenvolvimento Socioambiental, Marketing, Gente e Gestão, além das operações florestais, entre outras.
A Suzano oferece bolsa-auxílio compatível com o mercado, carga horária de 30 e 40 horas semanais, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição (ou refeitório nas unidades industriais), vale-transporte (ou fretados nas unidades industriais), bolsa adicional vinculada ao desempenho e ao projeto do estagiário, além de um plano de desenvolvimento diferenciado.
“No Programa de Estágio Suzano, nós consideramos os talentos com proatividade e que acreditem ao máximo em seu potencial, pois entendemos que é essa determinação que faz a diferença no dia a dia. Ao longo do programa, nós preparamos esses jovens para desenvolver diferentes habilidades a partir da constante troca de experiências, valorizando o perfil empreendedor, e esperamos a cada edição renovar o olhar desses estagiários e estagiárias em direção ao protagonismo em suas carreiras”, afirma Luiza Xavier, gerente de Gente e Gestão da Suzano.

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