Abertas inscrições para o Programa de Estágio da Suzano

Suzano, empresa de celulose com sede em Aracruz Crédito: Divulgação/ Suzano

Podem participar candidatos com graduação prevista entre junho de 2022 e junho de 2023. Não será necessário um segundo idioma, exceto para vagas pontuais que atuam diretamente com mercado externo.

No Estado, as chances são para as fábricas de Cachoeiro de Itapemirim, para alunos de Engenharia, e Aracruz , com chances para estudantes de qualquer curso.

O processo seletivo será 100% online e contará com três etapas principais: inscrições (março/abril), avaliação (abril), além de dinâmica de grupo e etapa final, a serem realizadas em maio.

As atividades devem começar em agosto. Os selecionados vão atuar em diversas áreas da companhia, como Tecnologia da Informação, Relações Institucionais, Sustentabilidade Institucional, Negócios, Saúde e Segurança, Suprimentos e Logística, Comunicação e Marca, Desenvolvimento Socioambiental, Marketing, Gente e Gestão, além das operações florestais, entre outras.

A Suzano oferece bolsa-auxílio compatível com o mercado, carga horária de 30 e 40 horas semanais, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição (ou refeitório nas unidades industriais), vale-transporte (ou fretados nas unidades industriais), bolsa adicional vinculada ao desempenho e ao projeto do estagiário, além de um plano de desenvolvimento diferenciado.