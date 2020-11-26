9 mil vagas: veja como se inscrever em curso técnico integrado ao médio

Sedu está em fase de rematrícula de alunos da rede pública Crédito: Arquivo A Gazeta

A Secretaria de Estado da Educação ( Sedu ) vai oferecer mais de 9 mil vagas em cursos técnico integrados ao ensino médio em 2021. As oportunidades são destinadas aos alunos já matriculados e para aqueles que ainda vão ingressar nas escolas públicas estaduais.

De acordo com a pasta, serão 3.172 chances para as escolas de tempo parcial e outras 6.535 para os alunos das escolas estaduais de tempo integral. A oferta de vagas estão sendo disponibilizada durante o período da Chamada Pública Escolar.

Ao todo, a Sedu vai oferecer 25 cursos técnicos na rede de ensino estadual. Dentre as qualificação, estão: Administração, Agronegócio, Agropecuária, Comércio, Eletrotécnica, Informática para Internet, Logística, Manutenção e Suporte em Informática, Marketing, Mecânica, Meio Ambiente, Produção de Áudio e Vídeo, Recursos Humanos, Segurança do Trabalho e Vendas. Ainda neste mesmo grupo de cursos, estão os que passam a ser ofertados em 2021, que são os de Automação Industrial, Comércio Exterior, Comunicação Visual, Controle Ambiental, Meio Ambiente, Modelagem do Vestuário, Multimídia, Publicidade, Redes de Computadores e Química.

A secretaria informa que a oferta é para os alunos que iniciarão em 2021 a 1ª série do Ensino Médio. Os estudantes que estão concluindo o 9º ano do Ensino Fundamental na Rede Estadual já podem optar pelo Ensino Médio Integrado no ato da rematrícula ou transferência interna. O prazo vai até o dia 9 de dezembro.

Os alunos que ainda vão ingressar na rede pública a partir do próximo ano letivo, devem fazer a pré-matrícula, de 10 a 28 de dezembro. O atendimento aos estudantes é feito on-line, no site da Sedu.