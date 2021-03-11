800 vagas em cursos grátis para jovem aprender profissão na Grande Vitória

Servente de obra civil é um dos cursos ofertados pelo programa Crédito: Pixabay

Emprega +, uma iniciativa do Estão abertas inscrições para 800 vagas em cursos de capacitação profissional realizados pelo programa, uma iniciativa do governo federal , por meio do Ministério da Economia , em parceria com o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

As oportunidades são voltadas para jovens com idade entre 18 e 29 anos que moram na Grande Vitória e estejam desempregados no ato da inscrição.

Os cursos são gratuitos e têm como objetivo reinserir essas pessoas no mercado de trabalho. Veja a lista de cursos no final da matéria.

Segundo a coordenação do programa, os treinamentos devem começar na primeira quinzena de abril e serem concluídos no dia 25 de junho de 2021.

O projeto oferece, além dos cursos de capacitação profissional, a apresentação dos currículos dos candidatos que concluírem os cursos para potenciais empresas contratantes.

As inscrições vão até o dia 21 de março e devem ser feitas pela internet, no site do programa (clique aqui) . Os interessados devem apresentar cópias da carteira de identidade (RG), CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

Seguindo as regras do programa, 10% das vagas selecionadas serão destinadas ao atendimento de pessoas com deficiência, desde que tais vagas não lhes sejam impeditivas ao exercício da atividade laboral correspondente ao curso pretendido.

Os cursos ofertados pelo programa no Estado foram definidos com base nas demandas do setor produtivo local. Todos possuem carga horária de 250 horas e são presenciais.

VEJA OS CURSOS OFERTADOS

Setor de construção civil:

Servente de obra civil



Setor de alimentação:



Balconista e atendente



Setor de comércio/varejo:

Vendedor

Caixa

Embalador

Estoquista

Setor industrial:

Curso de corte e costura

Logística

Auxiliar de produção