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Mercado de trabalho

800 vagas em cursos grátis para jovem aprender profissão na Grande Vitória

Oportunidades são para pessoas com idade entre 18 e 29 anos e que estejam desempregados. Além da qualificação profissional, programa do governo federal também envia os currículos para potenciais empresas contratantes

Publicado em 11 de Março de 2021 às 17:00

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

11 mar 2021 às 17:00
Vagas de trabalho para pedreiro
Servente de obra civil é um dos cursos ofertados pelo programa Crédito: Pixabay
Estão abertas inscrições para 800 vagas em cursos de capacitação profissional realizados pelo programa Emprega +, uma iniciativa do governo federal, por meio do Ministério da Economia, em parceria com o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
As oportunidades são voltadas para jovens com idade entre 18 e 29 anos que moram na Grande Vitória e estejam desempregados no ato da inscrição. 
Os cursos são gratuitos e têm como objetivo reinserir essas pessoas no mercado de trabalho. Veja a lista de cursos no final da matéria.

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Segundo a coordenação do programa, os treinamentos devem começar na primeira quinzena de abril e serem concluídos no dia 25 de junho de 2021.
O projeto oferece, além dos cursos de capacitação profissional, a apresentação dos currículos dos candidatos que concluírem os cursos para potenciais empresas contratantes.
As inscrições vão até o dia 21 de março e devem ser feitas pela internet, no site do programa (clique aqui). Os interessados devem apresentar cópias da carteira de identidade (RG), CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.
Seguindo as regras do programa, 10% das vagas selecionadas serão destinadas ao atendimento de pessoas com deficiência, desde que tais vagas não lhes sejam impeditivas ao exercício da atividade laboral correspondente ao curso pretendido.

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Os cursos ofertados pelo programa no Estado foram definidos com base nas demandas do setor produtivo local. Todos possuem carga horária de 250 horas e são presenciais.

VEJA OS CURSOS OFERTADOS

  • Setor de construção civil:
  • Servente de obra civil
  • Setor de alimentação:
  • Balconista e atendente
  • Setor de comércio/varejo:
  • Vendedor
  • Caixa
  • Embalador
  • Estoquista
  • Setor industrial:
  • Curso de corte e costura
  • Logística
  • Auxiliar de produção
  • Áreas administrativas:
  • Recepção
  • Telemarketing operador de call center - representante de atendimento
  • Auxiliar administrativo

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