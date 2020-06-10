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Qualificação profissional

26 mil vagas para aprender uma profissão sem sair de casa

Ao todo, serão 13 cursos, sendo oito deles novos; inscrições poderão ser feitas de 30 de junho a 15 de julho no site do Qualificar ES
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2020 às 13:04

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 13:04

estudo on-line
Alunos poderão estudar pelo computador, tablet ou smartphone  Crédito: Pixabay/ StartupStockPhotos
Quem quer aprender uma profissão ou dar uma turbinada no currículo sem sair de casa precisa ficar atento. O governo do Estado vai abrir ainda este mês 26 mil vagas em cursos de qualificação gratuitos. Ao todo, serão 13 opções de cursos on-line, sendo oito deles novos. A carga horária é de 120 horas. 
O edital de abertura das inscrições será divulgado ainda este mês. Os interessados poderão se inscrever de 30 de junho a 15 de julho, no site www.qualificar.es.gov.br.
A Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), por meio do Programa Qualificar ES, ainda não divulgou quais os cursos serão oferecidos nesta terceira oferta de vagas.

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Moradores de todo o Estado poderão participar das aulas. De acordo com editais anteriores, os requisitos para inscrição são ter, no mínimo, 16 anos, acesso à internet e noções básicas de informática e de navegação na web.
Os cursos acontecem no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no site do Qualificar ES, por meio de videoaulas, apostilas digitais, fóruns de discussão, tarefas e bate-papo com os professores. As aulas podem ser feitas por meio de smartphones, tablets e computadores.

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