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13 opções de cursos

26 mil vagas em curso de qualificação on-line de graça no ES

Candidatos podem se inscrever até 15 de setembro; podem participar pessoas com idade mínima de 16 anos, com acesso à internet e noções básicas de informática e de navegação na internet
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 set 2022 às 15:03

Publicado em 09 de Setembro de 2022 às 15:03

tecnologia; celular; computador
Cada curso tem a duração de 120 horas e pode ser feito de qualquer lugar Crédito: Pixabay
Já estão abertas as inscrições para 26 mil vagas em cursos on-line oferecidas pelo programa Qualificar ES. As chances são destinadas a quem quer aprender novas habilidades para conseguir um trabalho com carteira assinada ou trabalhar por conta própria.
São 13 opções de cursos com carga horária de 120 horas cada. São eles:
  • Agente Epidemiológico
  • Assistente de Contabilidade
  • Assistente de Faturamento
  • Assistente de Recursos Humanos
  • Auxiliar Administrativo
  • Auxiliar de Creche
  • Educação Especial e Inclusiva
  • Inglês Básico
  • Recepcionista
  • Redação para o Enem
  • Secretaria Escolar
  • Segurança do Trabalho
  • Word e Excel.
Os interessados podem se inscrever até 15 de setembro, no site da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides), no menu “Qualificar ES > Inscrições Qualificar ES”,  ou diretamente no link.
É necessário preencher corretamente o formulário de cadastro e, em seguida, realizar a inscrição on-line. Clique aqui para ler o edital
Podem participar pessoas com idade mínima de 16 anos, completados até a data do lançamento do edital, com acesso à internet e noções básicas de informática e de navegação na internet. Para cursos da área de saúde, a idade mínima é de 18 anos.
O candidato poderá realizar até duas inscrições por CPF e e-mail em dois cursos distintos. A classificação será realizada de acordo com a ordem de inscrição, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso. A lista de aprovados será divulgada no dia 22 de setembro.
SERVIÇO
Inscrições: até 15 de setembro.
Onde se inscrever: no endereço eletrônico da Sectides
26 mil vagas em curso de qualificação on-line de graça no ES

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