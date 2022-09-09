26 mil vagas em curso de qualificação on-line de graça no ES

Cada curso tem a duração de 120 horas e pode ser feito de qualquer lugar Crédito: Pixabay

Já estão abertas as inscrições para 26 mil vagas em cursos on-line oferecidas pelo programa Qualificar ES. As chances são destinadas a quem quer aprender novas habilidades para conseguir um trabalho com carteira assinada ou trabalhar por conta própria.

São 13 opções de cursos com carga horária de 120 horas cada. São eles:

Agente Epidemiológico

Assistente de Contabilidade

Assistente de Faturamento

Assistente de Recursos Humanos

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Creche

Educação Especial e Inclusiva

Inglês Básico

Recepcionista

Redação para o Enem

Secretaria Escolar

Segurança do Trabalho

Word e Excel.

Podem participar pessoas com idade mínima de 16 anos, completados até a data do lançamento do edital, com acesso à internet e noções básicas de informática e de navegação na internet. Para cursos da área de saúde, a idade mínima é de 18 anos.

O candidato poderá realizar até duas inscrições por CPF e e-mail em dois cursos distintos. A classificação será realizada de acordo com a ordem de inscrição, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso. A lista de aprovados será divulgada no dia 22 de setembro.

SERVIÇO

Inscrições: até 15 de setembro.