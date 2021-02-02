153 vagas de estágio no ES com bolsa de até R$ 1,4 mil

Oportunidades de estágio para estudantes de níveis médio, técnico e superior Crédito: Pixabay

Estudantes de níveis médio, técnico e superior têm 153 oportunidades para ingressar no mercado de trabalho. Empresas de recrutamento de estagiários no Espírito Santo oferecem vagas com bolsas que podem chegar a R$ 1,4 mil mensais. Caso tenha um bom desempenho, é possível ser contratado no final do período.

A maior parte das ofertas está disponível no Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE-ES), com 72 vagas de estágio. São 52 chances para alunos de cursos de graduação e 20 para os de nível médio/técnico.

Para se inscrever, os interessados podem acessar o Portal do CIEE-ES ou visitar alguma das unidades do CIEE-ES em todo o Estado. As bolsas variam de R$ 500 a R$ 1.000, e incuelm vale transporte além de eventuais outros benefícios.

Os alunos de nível superior podem se inscrever para as seguintes vagas: Administração (15); Ciências Contábeis (9); Ciências Econômicas (3); Pedagogia (5); Engenharia de Produção (1); Educação Física (2); Publicidade e propaganda, Tecnologia em Marketing, Design (5); Sistemas de Informação, Ciência da Computação (6), Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Análise de Sistema, Tecnologia em Desenvolvimento Software (6).

Há ainda chances para estudantes do cursos Técnico em Administração (15) e Informática ou em Redes de Computadores (5).

Já no Portal Super Estágios são 16 vagas na Grande Vitória. Os postos são para quem faz curso superior em Ciência da Computação e Sistemas de Informação. Há ainda vagas para os cursos técnicos: Hotelaria, Administração, Edificações, Vestuário e Moda, Secretariado, Marketing, Informática e Contabilidade.

As inscrições podem ser feitas no site da instituição . As bolsas variam entre R$ 450 e R$ 800.

No Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES), são 65 oportunidades de estágio, das quais 45 para estudantes do ensino superior nas áreas de Administração, Análise de Sistema, Ciência da Computação, Contábeis, Design Gráfico/Desenho Industrial, Direito, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Engenharia Civil, Jornalismo, Marketing, Pedagogia, Publicidade e Propaganda e Sistema da Informação.

A instituição tem ainda 17 vagas de estágio para alunos de cursos técnicos de Administração, Automação Industrial, Contabilidade, Edificações, Eletrotécnica, Estradas, Geoprocessamento, Logística, Mecânica, Química e Segurança do Trabalho. Há ainda três vagas para quem está cursando o Ensino Médio.