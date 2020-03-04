EDP oferece curso de eletricista exclusivo para mulheres

Cursos de eletricista gratuito para mulheres. Crédito: EDP

A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, abre nesta quarta-feira (4) as inscrições para a Escola de Eletricistas da empresa. Pela primeira vez a iniciativa, que oferece capacitação gratuita de profissionais para atuar no setor elétrico, será totalmente voltada à profissionalização de mulheres

O projeto tem parceria com Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), e vai oferecer 48 vagas para a Grande Vitória e municípios do Norte e Sul do Estado. Além disso, as participantes irão receber bolsa auxílio durante o período e possibilidade de contratação.

Para se inscrever é preciso enviar o currículo até o dia 11 de março para o e-mail [email protected] . A candidata deve inserir no campo assunto a região que gostaria de fazer o curso.

Durante cerca de três meses de duração do curso, as participantes irão aprender sobre os procedimentos e técnicas necessárias para planejamento, execução, avaliação e inspeção das redes, bem como sobre manutenções preventivas e corretivas, dentro das normas técnicas e de segurança.

BANCO DE TALENTOS

Após a finalização do curso, os alunos receberão certificado chancelado pelo SENAI e permanecerão no banco de talentos da EDP, podendo participar futuramente de processos seletivos para vagas efetivas.

HOMENS

Nas regiões Norte e Sul o curso será oferecido também para homens. Na região Norte do Estado será na cidade de São Mateus, já no Sul do Estado as aulas serão no município de Cachoeiro do Itapemirim.

CONFIRA OS REQUISITOS PARA SE INSCREVER

GRANDE VITÓRIA

Formação: Ensino Médio completo

Residir nas regiões próximas onde os cursos serão ministrados

Ter, no mínimo, 18 anos de idade

Disponibilidade de horário para estudo em período integral durante o período do curso

Preferencialmente possuir CNH "B"