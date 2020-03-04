Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Qualificação

EDP oferece curso de eletricista exclusivo para mulheres

Serão 48 oportunidades na Grande Vitória e em municípios do Norte e Sul do Espírito Santo; participantes irão receber  bolsa auxílio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2020 às 17:06

Publicado em 04 de Março de 2020 às 17:06

Cursos de eletricista gratuito para mulheres. Crédito: EDP
Projeto Todas Elas
A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, abre nesta quarta-feira (4) as inscrições para a Escola de Eletricistas da empresa. Pela primeira vez a iniciativa, que oferece capacitação gratuita de profissionais para atuar no setor elétrico, será totalmente voltada à profissionalização de mulheres.
O projeto tem parceria com Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), e vai oferecer 48 vagas para a Grande Vitória e municípios do Norte e Sul do Estado. Além disso, as participantes irão receber bolsa auxílio durante o período e possibilidade de contratação.
Para se inscrever é preciso enviar o currículo até o dia 11 de março para o e-mail [email protected]. A candidata deve inserir no campo assunto a região que gostaria de fazer o curso.

Veja Também

A Gazeta cria canal para mulheres denunciarem assédio e violência

Conheça cinco startups inovadoras comandadas por mulheres no ES

Durante cerca de três meses de duração do curso, as participantes irão aprender sobre os procedimentos e técnicas necessárias para planejamento, execução, avaliação e inspeção das redes, bem como sobre manutenções preventivas e corretivas, dentro das normas técnicas e de segurança.

BANCO DE TALENTOS

Após a finalização do curso, os alunos receberão certificado chancelado pelo SENAI e permanecerão no banco de talentos da EDP, podendo participar futuramente de processos seletivos para vagas efetivas.

HOMENS

Nas regiões Norte e Sul o curso será oferecido também para homens. Na região Norte do Estado será na cidade de São Mateus, já no Sul do Estado as aulas serão no município de Cachoeiro do Itapemirim.

Veja Também

IBGE divulga na quinta-feira detalhes do concurso para 208,6 mil vagas

Setores com vagas de emprego "sobrando" no ES

CONFIRA OS REQUISITOS PARA SE INSCREVER

GRANDE VITÓRIA
  • Formação: Ensino Médio completo
  • Residir nas regiões próximas onde os cursos serão ministrados
  • Ter, no mínimo, 18 anos de idade
  • Disponibilidade de horário para estudo em período integral durante o período do curso
  • Preferencialmente possuir CNH "B"
NORTE E SUL
  • Formação: Ensino Médio completo
  • Curso de elétrica básica comprovado
  • Residir nas regiões próximas onde os cursos serão ministrados
  • Ter, no mínimo, 18 anos de idade
  • Disponibilidade de horário para estudo em período integral durante o período do curso
  • Preferencialmente possuir CNH "B"
>Leia mais sobre Concursos & Empregos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mulher usando protetor solar em bastão
Protetor solar em bastão: veja os pontos de atenção ao usar
Imagem de destaque
Cesky terrier: conheça as características dessa raça de cachorro 
Homem é baleado durante ataque a tiros na Praça do Hi-Fi, em Vitória
Homem é baleado ao tentar proteger companheira de tiros em praça de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados