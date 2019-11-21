Como limpar a geladeira por dentro e tirar o cheiro ruim

Limpeza da geladeira: como manter esse eletrodoméstico livre de contaminação Crédito: Shutterstock

O ideal é manter a geladeira limpa para evitar proliferação de bactérias, mofo e mau cheiro. Uma vez por semana ou sempre que derramar algo dentro da geladeira, limpe com pano molhado e detergente.

De 15 em 15 dias desligue a geladeira, removendo o fio da tomada. Retire tudo de dentro dela e acondicione em um isopor.

Lave os frascos engordurados, jogue fora alimentos vencidos e estragados. Remova as prateleiras para serem lavadas e as limpe com solução de água + bicarbonato + detergente.

SOLUÇÃO PARA LIMPAR GELADEIRA

2 litros de água morna

2 colheres de bicarbonato

5 gotas de detergente.

Molhe uma esponja macia ou um pano nesta solução, e limpe toda geladeira. Essa solução ajuda a eliminar os odores.

NEUTRALIZE OS ODORES

Se você limpa a geladeira mas o cheiro ruim persiste, mesmo não tendo nada estragado dentro dela, use uma das opções abaixo:

Opção 1: Limão + pó de café

Você vai precisar de caldo de 01 limão e 01 colher de pó de café. Faça uma mistura e coloque dentro da geladeira.

No primeiro dia já resolve, mas se quiser, deixe a mistura na geladeira por no máximo 3 dias. Esta dica é infalível!

Opção 2: Maçã

Corte uma maçã ao meio e coloque dentro da geladeira por 3 dias. A maçã é porosa e as moléculas mau cheirosas grudam nela ao invés de ficarem suspensas no ar.

Opção 3: Bicarbonato

Coloque 2 colheres de bicarbonato dentro de um pote de vidro e deixe dentro da geladeira.

Assim como a maça o bicarbonato atrai as partículas mau cheirosas.