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Dicas da Lucy

Como limpar a geladeira por dentro e tirar o cheiro ruim

A personal organizer Lucy Mizael explica o que fazer para deixar a geladeira sempre limpa e sem odores

Públicado em 

21 nov 2019 às 18:44
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Limpeza da geladeira: como manter esse eletrodoméstico livre de contaminação Crédito: Shutterstock
O ideal é manter a geladeira limpa para evitar proliferação de bactérias, mofo e mau cheiro. Uma vez por semana ou sempre que derramar algo dentro da geladeira, limpe com pano molhado e detergente.
De 15 em 15 dias desligue a geladeira, removendo o fio da tomada. Retire tudo de dentro dela e acondicione em um isopor.
Lave os frascos engordurados, jogue fora alimentos vencidos e estragados. Remova as prateleiras para serem lavadas e as limpe com solução de água + bicarbonato + detergente.

SOLUÇÃO PARA LIMPAR GELADEIRA

  • 2 litros de água morna
  • 2 colheres de bicarbonato
  • 5 gotas de detergente. 
Molhe uma esponja macia ou um pano nesta solução, e limpe toda geladeira. Essa solução ajuda a eliminar os odores.
Se você está com problemas de mofo e o bolor da borracha da geladeira, precisa de uma limpeza específica.

NEUTRALIZE OS ODORES

Se você limpa a geladeira mas o cheiro ruim persiste, mesmo não tendo nada estragado dentro dela, use uma das opções abaixo:
Opção 1: Limão + pó de café
Você vai precisar de caldo de 01 limão e 01 colher de pó de café. Faça uma mistura e coloque dentro da geladeira.
No primeiro dia já resolve, mas se quiser, deixe a mistura na  geladeira por no máximo 3 dias. Esta dica é infalível!
Opção 2: Maçã
Corte uma maçã ao meio e coloque dentro da geladeira por 3 dias. A maçã é porosa e as moléculas mau cheirosas grudam nela ao invés de ficarem suspensas no ar.
Opção 3: Bicarbonato
Coloque 2 colheres de bicarbonato dentro de um pote de vidro e deixe dentro da geladeira.
Assim como a maça o bicarbonato atrai as partículas mau cheirosas.
Você pode deixar o pote na geladeira, trocando o bicarbonato a cada 5 dias.

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Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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