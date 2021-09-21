Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Conversa de Bolso

Sites estrangeiros: o que fazer em caso de não entrega do produto ou demora?

Ouça as explicações do comentarista Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 11:02

Publicado em 

21 set 2021 às 11:02
Compra online, e-commerce, cartão, shopping
Cuidado com as compras online! Crédito: Pexels
Mesmo com o dólar alto, sites e aplicativos estrangeiros costumam fazer promoções tentadoras e até mesmo oferecer mercadorias que não estão disponíveis por aqui. No entanto, preço baixo pode ser uma "pegadinha". Os cuidados que devemos ter ao comprar em plataformas estrangeiras? Este é o tema do Olho Vivo, com Luiz Gustavo Tardin. Shopee, Amazon e AliExpress são os preferidos dos brasileiros para as compras internacionais, apontam pesquisas. O que fazer em caso de não entrega do produto ou demora, vício de qualidade (defeito) e cancelamento da compra? Ouça as orientações completas!
Olho Vivo - 21-09-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Segundo a PRF, o trânsito na região foi afetado por cause flui pelas laterais da pista
Acidente entre carro e carreta deixa dois mortos na BR 101, em Linhares
Imagem de destaque
9 receitas de tortas salgadas sem glúten
Imagem de destaque
O alerta de especialistas em calor sobre proibição de garrafas de água nos jogos da Copa: 'Risco de incidentes de saúde'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados