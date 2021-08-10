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Se deparou com serviço adicional não contratado na conta telefônica? Conheça seus direitos

O comentarista Luiz Gustavo Tardin explica o que fazer ao se deparar com esses "penduricalhos" da sua conta

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 10:34

Publicado em 

10 ago 2021 às 10:34
"Penduricalhos" na conta telefônica? Conheça seus direitos Crédito: Freepik
Ao receber sua conta de telefonia móvel, você já se deparou com algum serviço que não contratou? Esses "penduricalhos" vão desde pacotes de streaming até assinaturas de livros digitais e jogos, e, teoricamente, não foram contratados, mas estão discriminados na conta. Mas quando o consumidor solicita a retirada de algum deles? A resposta é de que fazem parte do plano? Assunto para o comentarista Luiz Gustavo Tardin, nesta edição do Olho Vivo! Esses serviços são chamados de serviços de valor adicionado (SVA) e não existe uma regulamentação sobre esse tipo de produto. O comentarista explica o que fazer ao se deparar com esses "penduricalhos" da sua conta. Acompanhe!
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 10-08-21

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