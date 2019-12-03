Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

OLHO VIVO

Festa de fim de ano no condomínio: o que pode e não pode?

Ouça as orientações do comentarista Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 11:39

Publicado em 

03 dez 2019 às 11:39
As regras de convivência em condomínios podem proporcionar um ótimo período de Natal e Ano Novo para os moradores e seus convidados, mas também exige atenção por parte dos responsáveis. Para quem já está programando a "festinha" daqui a algumas semanas não pode perder esta edição do Olho Vivo. Em destaque, o comentarista Luiz Gustavo Tardin aponta quais são essas principais regras e a que detalhes ficar atento ao realizar a festa. Confira!
Alguns dos principais problemas:
- Excesso de barulho durante as festas;
- Aluguel do salão de festa e churrasqueira: quem tem preferência?
- O condômino, quando contratar entrega de algum objeto ou produto, deve avisar a portaria desde quando?
- Procedimento para receber visitas?
- O visitante fez algo de "errado" no condomínio. Quais são minhas responsabilidades?
Olho Vivo - 03-12-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados