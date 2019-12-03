Festa de fim de ano no condomínio: o que pode e não pode?

As regras de convivência em condomínios podem proporcionar um ótimo período de Natal e Ano Novo para os moradores e seus convidados, mas também exige atenção por parte dos responsáveis. Para quem já está programando a "festinha" daqui a algumas semanas não pode perder esta edição do Olho Vivo. Em destaque, o comentarista Luiz Gustavo Tardin aponta quais são essas principais regras e a que detalhes ficar atento ao realizar a festa. Confira!