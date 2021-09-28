Empresas de internet continuam descumprindo normas e são multadas em R$ 235 mil

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Empresas que prestam serviços de internet em Vitória foram multadas no valor de R$ 235 mil em uma nova fiscalização do Procon. A Operação "Velocidade Máxima" constatou que 12 empresas continuam a descumprir a adequação à norma de apresentar aos consumidores gráficos que demonstrem o registro médio diário de entrega da velocidade de recebimento e de envio de dados, mesmo após terem sido notificadas no início em fevereiro. Em entrevista à CBN Vitória, a gerente do Procon Vitória, Denize Izaita, traz mais detalhes. Acompanhe!

"Se as empresas persistirem na não adequação estarão sujeitas a outras penalidades previstas no art. 56 do Código de Defesa do Consumidor, que além da multa prevê a suspensão de fornecimento de produtos ou serviços; suspensão temporária de atividade; revogação de concessão ou permissão de uso; cassação da licença do estabelecimento ou de atividade”, explica Denize. Entre as principais reclamações dos consumidores no Procon de Vitória estão a falta de informações sobre a velocidade média de internet referente aos pacotes de dados contratados. As empresas têm de entregar, no mínimo, 80% do serviço contratado, sendo que, da 0 hora até as 8 horas, não será computado.

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LEGISLAÇÃO

A lei 11.201/20, deixa claro que as empresas de serviços de internet móvel e de banda larga, no contrato pós-pago, têm que apresentar ao consumidor uma fatura que demonstre, por meio de gráficos, os registros médios diários de entrega e recebimento da velocidade contratada.

O Procon de Vitória deve ser acionado sempre que o consumidor se sentir lesado pela não entrega da velocidade contratada. “Os consumidores podem fazer suas reclamações pelo aplicativo (App) Procon Vitória, totalmente gratuito, ou para buscar agendamento no órgão”, ressaltou a gerente.