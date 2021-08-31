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Olho Vivo

Divulgar conversa de WhatsApp sem autorização pode gerar indenização

Quem explica é o comentarista da CBN Vitória, Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 12:25

Publicado em 

31 ago 2021 às 12:25
Whatsapp
Whatsapp Crédito: Pixabay
Você é daquele tipo de pessoa que sai "printando" todas as conversas do WhatsApp e depois compartilha com outra pessoa? Pois vai um alerta importante: terceiros somente podem ter acesso às conversas do aplicativo mediante consentimento dos participantes ou autorização judicial, pois elas estão protegidas pela garantia constitucional da inviolabilidade das comunicações telefônicas. A divulgação ilícita gera o dever de indenizar. Com esse entendimento, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou provimento ao recurso especial ajuizado por um homem que deu print screen (capturou a tela) em um grupo no qual participava no WhatsApp e, sem autorização dos outros usuários, divulgou as conversas publicamente. O comentarista Luiz Gustavo Tardin trata do assunto nesta edição do "Olho Vivo". 
Olho Vivo - 31-08-21.mp3

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