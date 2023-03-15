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CBN e a Política

Câmara de Vitória derruba projetos de "Escola Sem Partido"

Ouça a conversa com a comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 15 de Março de 2023 às 17:47

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

15 mar 2023 às 17:47
Palácio Atílio Vivácqua, sede da Câmara Municipal de Vitória
Palácio Atílio Vivácqua, sede da Câmara Municipal de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a notícia de que os vereadores de Vitória derrubaram o projeto do "Escola Sem Partido" em sessão extraordinária realizada na tarde desta quarta-feira (15). Havia dois projetos com o mesmo tema que tramitam juntos na Casa. O primeiro, de autoria do vereador Davi Esmael (PSD), recebeu oito votos contrários e quatro favoráveis. O segundo, do vereador Leonardo Monjardim (Patriota), teve oito votos contrários e três favoráveis. Em ambos os casos houve uma abstenção. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 15-03-23

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