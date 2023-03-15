Câmara de Vitória derruba projetos de "Escola Sem Partido"

Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a notícia de que os vereadores de Vitória derrubaram o projeto do "Escola Sem Partido" em sessão extraordinária realizada na tarde desta quarta-feira (15). Havia dois projetos com o mesmo tema que tramitam juntos na Casa. O primeiro, de autoria do vereador Davi Esmael (PSD), recebeu oito votos contrários e quatro favoráveis. O segundo, do vereador Leonardo Monjardim (Patriota), teve oito votos contrários e três favoráveis. Em ambos os casos houve uma abstenção. Ouça a conversa completa!