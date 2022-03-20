Dicas do que comer e beber antes, durante e depois dos desfiles no Sambão

Seja curtindo o carnaval nas arquibancadas do Sambão ou desfilando, é preciso lembrar de beber água e se alimentar bem Crédito: Fernando Madeira

Quem vai curtir a maratona de desfiles no Sambão do Povo, nos dias 7, 8 e 9 de abril, tem que cuidar da alimentação. Afinal, passar uma noite acordado, cantando a plenos pulmões e sambando, exige bastante do organismo. A principal recomendação da nutricionista Camila Gomes para o dia dos desfiles é evitar alimentos industrializados, refrigerantes e frituras.

"Como a temperatura nas arquibancadas e camarotes é mais alta, e o folião tem um suor intenso durante o evento, frituras tornam a digestão mais lenta. Isso pode atrapalhar ou até mesmo interromper o momento festivo, então não abuse desse tipo de alimento neste momento". Mas também, nada de passar toda a noite de desfiles sem comer! Tem que fazer lanchinhos ao longo do evento, para manter a disposição. As melhores opções para levar na bolsa, aponta a nutricionista, são: sanduíches naturais, frutas e amendoins. E pode até comer um churrasquinho! "O ideal é que a pessoa continue fazendo refeições fracionadas ao longo da noite. Muitas vezes, no local do desfile tem o churrasquinho, uma proteína, o que é bom. Pedir um pedaço mais magro é uma opção. Além disso, vale levar sanduíche natural, amendoim, castanhas e frutas", aconselha.

PREPARAÇÃO DE UMA SEMANA

Para chegar na avenida saudável e pronto para “se acabar” no samba, Camila recomenda que a preparação comece uma semana antes, pelas refeições diárias, que devem ficar mais coloridas e incluir mais carboidratos integrais. "A preparação deve ter início sete dias antes do carnaval. O ideal é que tenha uma alimentação leve, nutritiva, com muitas frutas e verduras e carboidratos integrais, como arroz e macarrão. Eles são fontes de energia que vão preparar o seu corpo para desfilar na avenida”. Também não pode descuidar da hidratação. A nutricionista recomenda beber muita água e complementar a ingestão de líquidos com água de coco, isotônicos e chás gelados.

NA VÉSPERA

Já na véspera dos desfiles, nada de cometer estripulias - nem excessos, nem deixar de comer. A nutricionista recomenda aumentar o consumo de carboidratos saudáveis, como, por exemplo, banana-da-terra, batata doce, aipim e inhame. Quem vai precisar de muita energia para sambar a noite toda, tem que colocar carboidrato no prato para aguentar o ritmo!

SE FOR BEBER, BEBA ÁGUA

Na época de carnaval, o consumo de bebidas alcoólicas aumenta. Mas o ideal, vale ressaltar, é consumir com moderação. A dica da nutricionista para quem gosta de beber é: "Quando for ao banheiro, ou der uma pausa na festa, lembre de tomar água. Isso é muito importante para manter a hidratação e evitar ter problemas com o excesso de bebida. O que vai te ajudar a não ter uma ressaca tão forte é tomar água nesses intervalos. A lógica é a seguinte: foi ao banheiro, tome 300 a 500 ml de água", recomendou Camila.

Receita de suco cura ressaca leva abacaxi, água de coco, hortelã e gengibre Crédito: Léo di Maria e Giuly Ribeiro

RECEITA CURA RESSACA

Mas se mesmo com todos os cuidados, exagerar na bebida e acordar de ressaca, a dica da nutri para melhorar é providenciar um suco detox especial, com efeito cura ressaca. Anota a receita:

250 ml de água de coco

2 fatias de abacaxi

4 ramos de hortelã

1 rodela de gengibre