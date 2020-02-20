Desfiles das escolas de samba: crônica de um carnaval sem adeus

Boa Vista foi a campeã do Carnaval de Vitória 2020 Crédito: Rodrigo Gavini

Alvoroço na avenida. A comissão de frente fez a primeira parada. Com asas nos pés e o espírito de um deus volátil, dançarinos lançaram pernas e braços no ar pro primeiro capítulo do enredo. As páginas foram se abrindo na avenida quando o mestre-sala e a porta-bandeira, enamorados em voleios sobre os pés de pluma, ergueram e beijaram o pavilhão da escola fazendo amor diante da multidão.

Fantasias com personagens que saltaram da imaginação e foram dar no Sambão do Povo: índios, palhaços, malandros, roqueiros e africanos se embolaram num ritmo endoidecido da geleia geral da folia. Alinhados nas alegorias, reis, princesas e súditos foram um só ao subverter hierarquias e ocupar o mesmo queijo, o que nenhum folião haveria de roer.

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O samba cresceu na arquibancada, ouviram-se melodias e batuques impulsionados pelo comandante do canto, o intérprete e seu grito de chamamento, mais a percussão desvairada da bateria dando o tom da harmonia. O coração da escola pulsava.

Surdos, tamborins, cuícas e chocalhos alcançaram o dorminhoco folião trazendo-o inteirinho e ressuscitado pro centro da avenida. E não houve possibilidade de recuo, exceto o da bateria. Os braços do mestre dançaram no ar para reger sua orquestra feita de explosões, lágrimas de alegria, a paixão acesa em fogo alto.