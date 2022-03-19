Depois de Mayara Lima viralizar, Rayane Rosa mostra como é sambar com a alma

Nesta semana, viralizou o vídeo da princesa de bateria do Paraíso do Tuiuti, Mayara Lima, sambando à frente da bateria da escola durante os ensaios técnicos na Sapucaí, no Rio de Janeiro. O que surpreendeu os internautas foi a cadência de Mayara, que samba no ritmo exato dos toques dos instrumentos. Em Vitória, uma rainha não deixa por menos. É Rayane Rosa, da Novo Império. Cria da comunidade e ex-passista, tal qual Mayara. Elas mostram no samba dos pés, no rebolado dos quadris e na paixão pela bandeira o poder das rainhas e princesas da comunidade. Dá o play e confira toda a ginga das majestades!