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VAR foi a muleta do árbitro de Copa do Mundo na Série B do Brasileiro

Wilton Sampaio, que será um dos árbitros brasileiros na Copa do Mundo do Catar, teve atuação ruim no jogo entre Brusque e Vasco. Se não fosse o VAR...

Públicado em 

05 set 2022 às 02:00
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Wilton Sampaio não foi bem na partida entre Brusque e Vasco
Wilton Sampaio não foi bem na partida entre Brusque e Vasco Crédito: Lucas Gabriel/Futura Press/Folhapress
O VAR foi a muleta do árbitro Wilton Sampaio na vitória do Brusque sobre o Vasco por 1 a 0 pela Série B do Brasileirão. O lance do gol do time catarinense saiu de um pênalti claro após o toque de mão do zagueiro vascaíno Quintero e que, mesmo estando a um metro do lance, o árbitro que, diga-se de passagem, vai para a Copa do Mundo do Catar 2022, viu e não marcou. Logo em seguida, ele foi chamado pelo VAR que lhe mostrou o óbvio, fazendo ele voltar e marcar o que todo mundo viu.
No segundo tempo, naquilo que seria o gol de empate do Vasco quando o atacante Alex Teixeira tocou com a mão na bola e concluiu para o gol, Wilton Sampaio confirmou o gol até o VAR pegá-lo pela orelha e mais uma vez corrigir um erro primário, anulando o gol vascaíno.
A atuação da arbitragem mostrou a eficiência do VAR, que interferiu em erros claros e óbvios, segundo o protocolo, e a ineficiência de um árbitro de quem se espera muito mais, afinal vai representar o Brasil na Copa do Mundo. 

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MAIS DO MESMO NO EMPATE ENTRE FLAMENGO E CEARÁ

No empate em 1 a 1 entre Flamengo e Ceará, no Maracanã, tudo mais do mesmo. O atacante Jô, do Ceará, fez o gol dos cearenses, mas foi expulso por reclamação, e Gabigol fez o do Flamengo, mas também recebeu cartão vermelho por reclamar do árbitro mineiro Paulo Zanovelli, e desfalca o time no jogo contra o Goiás.
Gabigol, aliás, mesmo sendo atacante, é o segundo jogador que mais recebeu cartão amarelo no Brasileirão. Quando os clubes começarem a aplicar multas pesadas aos jogadores por cartões desnecessários, talvez pesando no bolso eles aprendam a se comportar, porque fazer gols eles já sabem. 

GRANDE ATUAÇÃO DO MÉDICO

Na vitória do Botafogo por 3 a 1 sobre o Fortaleza, no Castelão, um fato chamou muita atenção: o jogador Rafael, do time carioca, teve uma contusão na cabeça acompanhada de um breve desmaio e queria a qualquer custo continuar jogando, mas foi impedido pelo médico Gustavo Dutra, que não saiu de campo enquanto o jogador não foi substituído. O médico chegou a discutir com o jogador e exigiu a saída dele de campo, cumprindo o protocolo da Fifa para contusões na cabeça, agindo com muita responsabilidade.

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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