VAR foi a muleta do árbitro de Copa do Mundo na Série B do Brasileiro

Wilton Sampaio não foi bem na partida entre Brusque e Vasco Crédito: Lucas Gabriel/Futura Press/Folhapress

O VAR foi a muleta do árbitro Wilton Sampaio na vitória do Brusque sobre o Vasco por 1 a 0 pela Série B do Brasileirão. O lance do gol do time catarinense saiu de um pênalti claro após o toque de mão do zagueiro vascaíno Quintero e que, mesmo estando a um metro do lance, o árbitro que, diga-se de passagem, vai para a Copa do Mundo do Catar 2022, viu e não marcou. Logo em seguida, ele foi chamado pelo VAR que lhe mostrou o óbvio, fazendo ele voltar e marcar o que todo mundo viu.

No segundo tempo, naquilo que seria o gol de empate do Vasco quando o atacante Alex Teixeira tocou com a mão na bola e concluiu para o gol, Wilton Sampaio confirmou o gol até o VAR pegá-lo pela orelha e mais uma vez corrigir um erro primário, anulando o gol vascaíno.

A atuação da arbitragem mostrou a eficiência do VAR, que interferiu em erros claros e óbvios, segundo o protocolo, e a ineficiência de um árbitro de quem se espera muito mais, afinal vai representar o Brasil na Copa do Mundo.

MAIS DO MESMO NO EMPATE ENTRE FLAMENGO E CEARÁ

No empate em 1 a 1 entre Flamengo e Ceará, no Maracanã, tudo mais do mesmo. O atacante Jô, do Ceará, fez o gol dos cearenses, mas foi expulso por reclamação, e Gabigol fez o do Flamengo, mas também recebeu cartão vermelho por reclamar do árbitro mineiro Paulo Zanovelli, e desfalca o time no jogo contra o Goiás.

Gabigol, aliás, mesmo sendo atacante, é o segundo jogador que mais recebeu cartão amarelo no Brasileirão. Quando os clubes começarem a aplicar multas pesadas aos jogadores por cartões desnecessários, talvez pesando no bolso eles aprendam a se comportar, porque fazer gols eles já sabem.

GRANDE ATUAÇÃO DO MÉDICO