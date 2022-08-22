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Principal duelo da rodada, Palmeiras x Flamengo teve ótima arbitragem

O catarinense Ramon Abatti Abel é novato na Série A, mas vem se destacando em suas atuações

Públicado em 

22 ago 2022 às 02:00
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

o árbitro catarinense Ramon Abatti Abel vem se destacando no Brasileirão
o árbitro catarinense Ramon Abatti Abel vem se destacando no Brasileirão Crédito: Ettore Chiereguini/AGIF
O jogo mais importante da rodada do Brasileirão foi o empate em 1 a 1 entre Palmeiras e Flamengo, e teve uma ótima arbitragem de um novato na Série A: o catarinense Ramon Abatti Abel, que está desbancando os árbitros Fifa do Brasil e apitando os jogos mais importantes da competição. Ele que também apitou muito bem recentemente Internacional x Fluminense e São Paulo e Flamengo.
Dando muita dinâmica ao jogo sem marcar falta em qualquer contato físico, ele consegue, apesar de novato, manter a autoridade com os jogadores em campo e quase não recorrer ao VAR, provando que um bom árbitro só usa o auxílio da tecnologia em casos pontuais, pois está sempre bem colocado para tomar as decisões no jogo.
Ramon, que está muito cotado para fazer parte do quadro da Fifa em 2023, vem aproveitando muito bem as oportunidades em uma fase de muitas trapalhadas da arbitragem brasileira. 

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ÁRBITRO CAPIXABA SE DESTACA

O árbitro capixaba Dyorgines Padovani esteve muito bem apitando o jogo Vitória-BA 1 x 0 Paysandu, válido pela Série C do Campeonato Brasileiro. Ele expulsou o jogador Mikael, do Paysandu, aos oito minutos do primeiro tempo, após ser alertado pelo VAR de uma pisada que o atleta aplicou em um adversário caído. 

TEM "TORCEDOR" QUE SÓ PENSA EM BRIGAR

Há coisas que são difíceis de entender no futebol. No empate em 2 a 2 no jogo entre Grêmio e Cruzeiro, apesar de ter somente a torcida gremista, houve muita briga na arquibancada. Ou seja, quando não tem ninguém para brigar, eles brigam entre eles mesmos. 

CURIOSIDADES DO BRASILEIRÃO

  • O Goiás está em 11º no campeonato, mas o atacante Pedro Raul é o vice-artilheiro da competição com 12 gols.

  • Gabigol é atacante, mas é o segundo jogador que mais recebeu cartão amarelo no Brasileirão: 7 advertências. 

  • O Fluminense é um dos times que faz menos faltas no campeonato, mas o zagueiro David Braz é o jogador que mais recebeu cartões vermelhos na competição: duas expulsões.

Wallace Valente

Árbitro capixaba com maior número de atuações nacionais e internacionais, especializado em gestão esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, além de partidas das séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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