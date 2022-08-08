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Arbitragem brasileira se mobiliza para buscar novos rumos para a categoria

Foi aprovada a criação da  Federação Nacional dos Árbitros de Futebol, entidade que vai lutar pelos direitos do árbitros

Públicado em 

08 ago 2022 às 02:00
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Colunista de A Gazeta, Wallace Valente participou de assembleia extraordinária da arbitragem brasileira
Colunista de A Gazeta, Wallace Valente participou de assembleia extraordinária da arbitragem brasileira Crédito: Acervo Pessoal
No último final de semana participei, em Recife, da assembleia extraordinária da arbitragem para a criação da Federação Nacional dos Árbitros de Futebol. Os sindicatos do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Ceará e São Paulo aprovaram a criação da federação e firmaram acordo para uma radical mudança nos rumos da arbitragem brasileira.
Daqui em diante a categoria ganha legitimidade para brigar por seus direitos. Junto a isso, foi anunciada pelo presidente Salmo Valentin a contratação da advogada Gislaine Nunes, que ganhou notoriedade ao desafiar e vencer na justiça clubes e a CBF em relação a conquistas de direitos e à liberação dos atletas profissionais em relação à lei do passe.

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A entidade já entrou com pedido de liminar sobre os direitos de imagem e de arena com pagamento retroativo de dez anos para os árbitros brasileiros. Na assembleia estiveram representados 26 estados do país e todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade. Na ocasião, fui convidado para participar da equipe de formulação do projeto de gestão da arbitragem brasileira.
O árbitro Anderson Daronco afirmou em entrevista ao Esporte Espetacular que a arbitragem brasileira hoje é uma das melhores do mundo e que ele, assim como os demais árbitros, são maltratados dentro de campo, mas fora dele é tratado como ídolo.
Segundo ele, os mesmos torcedores que o xingam da arquibancada pedem fotos e autógrafos quando o encontram pessoalmente. Até porque xingar o Daronco frente a frente não é uma boa ideia. Quanto a nossa arbitragem ser uma das melhores do mundo, o fortão pegou pesado. Estamos longe disso.

Wallace Valente

Árbitro capixaba com maior número de atuações nacionais e internacionais, especializado em gestão esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, além de partidas das séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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