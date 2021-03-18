Igor Benevenuto revela o desafio em ser árbitro e enfermeiro no combate à Covid-19

Trabalhei sempre no limite. No posto de atendimento, eram muitos pacientes estressados chegando o tempo todo, e no futebol a mesma coisa. Os jogadores estão estressados e preocupados. Eu buscava sempre o ponto de equilíbrio, o que não é fácil. A CBF ajudou muito disponibilizando psicólogo o tempo todo pra mim. A parte física foi outro grande desafio. Às vezes eu virava a noite trabalhando e às vezes tinha que dobrar escala, mas até novembro eu consegui administrar tudo isso.