Critério correto: expulsão de Gerson é similar a de Veggeti na última rodada

Gerson foi expulso do jogo contra o Santos ainda no primeiro tempo Crédito: Reuters/Folhapress

A derrota do Flamengo por 2 a 1 para o Santos, em Brasília, mostrou de forma muito positiva uma uniformidade de critérios da arbitragem. A começar pela expulsão de Gerson, ainda no primeiro tempo, após acertar o rosto do adversário com o cotovelo. Lance exatamente igual ao lance que gerou a expulsão do atacante Veggeti, do Vasco, no jogo contra o Goiás na rodada anterior.

O uso do mesmo critério em lances iguais gera confiança e segurança na arbitragem e sinaliza que não há nenhum tipo de tolerância com esse tipo de lance. Outro fator que chamou a atenção foi o comportamento da torcida rubro-negra, que atirou vários objetos dentro do campo, o que certamente, se seguirem o mesmo critério, vai resultar em punição dura, como foi com o próprio Santos e o Vasco que perderam mandos de campo pelo mesmo motivo.

Se os critérios estão sendo bem aplicados dentro de campo, espera-se que fora dele também seja da mesma forma e o Flamengo sofra da mesma punição de Santos e Vasco. Nesse jogo ainda teve a correta expulsão do atacante Bruno Henrique após perder a cabeça e cair na provocação do atacante Soteldo, do Santos.

Jogaço

A vitória do Palmeiras sobre o Botafogo teve todos os ingredientes de um grande jogo: sete gols, menos de vinte faltas, mais de trinta finalizações, uma virada sensacional, pênalti perdido e cartão vermelho bem aplicado para o zagueiro Adryelson, do Botafogo.

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