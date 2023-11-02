Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em cima do lance

Critério correto: expulsão de Gerson é similar a de Veggeti na última rodada

Lance da expulsão no jogo entre Flamengo e Santos mostra uniformidade de critério dos árbitros. Se esse equilíbrio se repetir fora de campo, Rubro-Negro também será punido por sua torcida atirar objetos no gramado

Públicado em 

02 nov 2023 às 09:00
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Gerson foi expulso do jogo contra o Santos ainda no primeiro tempo
Gerson foi expulso do jogo contra o Santos ainda no primeiro tempo Crédito: Reuters/Folhapress
A derrota do Flamengo por 2 a 1 para o Santos, em Brasília, mostrou de forma muito positiva uma uniformidade de critérios da arbitragem. A começar pela expulsão de Gerson, ainda no primeiro tempo, após acertar o rosto do adversário com o cotovelo. Lance exatamente igual ao lance que gerou a expulsão do atacante Veggeti, do Vasco, no jogo contra o Goiás na rodada anterior.
O uso do mesmo critério em lances iguais gera confiança e segurança na arbitragem e sinaliza que não há nenhum tipo de tolerância com esse tipo de lance. Outro fator que chamou a atenção foi o comportamento da torcida rubro-negra, que atirou vários objetos dentro do campo, o que certamente, se seguirem o mesmo critério, vai resultar em punição dura, como foi com o próprio Santos e o Vasco que perderam mandos de campo pelo mesmo motivo.
Se os critérios estão sendo bem aplicados dentro de campo, espera-se que fora dele também seja da mesma forma e o Flamengo sofra da mesma punição de Santos e Vasco. Nesse jogo ainda teve a correta expulsão do atacante Bruno Henrique após perder a cabeça e cair na provocação do atacante Soteldo, do Santos.

Jogaço

A vitória do Palmeiras sobre o Botafogo teve todos os ingredientes de um grande jogo: sete gols, menos de vinte faltas, mais de trinta finalizações, uma virada sensacional, pênalti perdido e cartão vermelho bem aplicado para o zagueiro Adryelson, do Botafogo.

Libertadores

O árbitro da final da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors será o colombiano Wilmar Roldan. O experiente árbitro, que já apitou três finais da competição, sendo que em duas delas foram de títulos dos clubes brasileiros, Corinthians e Atlético Mineiro. Roldan protagonizou um lance bizarro na semana passada, na última rodada do Campeonato Colombiano, ao dar início a uma partida sem a bola em campo. Uma desatenção como essa pode ser fatal no sábado (4), no Maracanã. Atenção, juizão!

Veja Também

Brasileirão: Botafogo perdeu jogo para o Cuiabá com gol irregular

Árbitro apita partida de futebol amador usando tornozeleira eletrônica em Natal

Se VAR tivesse funcionando gols de Botafogo e Athletico-PR seriam anulados

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Tópicos Relacionados

flamengo Futebol Brasileirão Arbitragem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados