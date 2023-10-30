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Brasileirão: Botafogo perdeu jogo para o Cuiabá com gol irregular

No jogo do ainda líder do campeonato, o Botafogo teve 34 finalizações contra 4 do Cuiabá e perdeu mais uma por 1 a 0 com um gol que deveria ser anulado

Públicado em 

30 out 2023 às 16:08
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Pitta venceu a disputa com Di Plácido e fez o gol da vitória do Cuiabá
Pitta venceu a disputa com Di Plácido e fez o gol da vitória do Cuiabá Crédito: Jorge Rodrigues/Agif
As últimas rodadas do Brasileirão 2023 mostram números bem interessantes para nossa análise. O aumento do número de gols com até 8, 9 gols por partida trazem também a diminuição do número de faltas, cartões amarelos e vermelhos e maior tempo de bola rolando.
O motivo desses bons números pode estar relacionado a vários fatores, entre eles a reta final da competição, em que os jogadores procuram mais o resultado e se preocupam mais em jogar do que em cometer faltas e fazer reclamações desnecessárias. Outra constatação é que o número de interferências do VAR aumentou muito nestas últimas rodadas, exatamente devido ao maior número de lances decisivos nos jogos.
Por outro lado, o time do Vasco, que está sob pressão, teve três jogadores expulsos nas duas últimas duas rodadas e foi um dos que menos marcou gols. A conclusão é que fica melhor para todos quando o foco das equipes é a busca pelo resultado e não as “malandragens” e artimanhas que só prejudicam o bom futebol.
Aliás, justíssima a expulsão do atacante Veggeti do Vasco, que já tinha cartão amarelo e deixou o braço para atingir o adversário na disputa de bola pelo alto. No jogo do ainda líder do campeonato, o Botafogo teve 34 finalizações contra 4 do Cuiabá e perdeu mais uma por 1 a 0 com um gol irregular, que deveria ser anulado devido o toque de mão do atacante Pita na disputa de bola com o goleiro Lucas Perri da mesma forma que o gol do jogador Cuesta do Botafogo foi anulado.

Libertadores

Nota oficial do Boca Juniors sobre recomendação de comportamento para seus torcedores
Nota oficial do Boca Juniors sobre recomendação de comportamento para torcedores Crédito: Boca Juniors/Divulgação
A diretoria do Boca Junior publicou nota alertando seus torcedores que virão ao Brasil para assistirem a final da Libertadores no Maracanã contra o Fluminense no próximo dia 04 de novembro. A nota chama a atenção para cantos e gestos racistas e xenófobos que constituem delito grave com pena de até cinco anos de prisão.
Além disso, pede que seja evitada qualquer provocação ao povo brasileiro e avisa que o consumo de drogas é punido pesadamente no Brasil. A Conmebol já interditou o estádio do Maracanã para todas as providências de acesso e segurança que envolvem a rivalidade entre brasileiros e argentinos.

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Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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