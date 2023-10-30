Brasileirão: Botafogo perdeu jogo para o Cuiabá com gol irregular

Pitta venceu a disputa com Di Plácido e fez o gol da vitória do Cuiabá Crédito: Jorge Rodrigues/Agif

As últimas rodadas do Brasileirão 2023 mostram números bem interessantes para nossa análise. O aumento do número de gols com até 8, 9 gols por partida trazem também a diminuição do número de faltas, cartões amarelos e vermelhos e maior tempo de bola rolando.

O motivo desses bons números pode estar relacionado a vários fatores, entre eles a reta final da competição, em que os jogadores procuram mais o resultado e se preocupam mais em jogar do que em cometer faltas e fazer reclamações desnecessárias. Outra constatação é que o número de interferências do VAR aumentou muito nestas últimas rodadas, exatamente devido ao maior número de lances decisivos nos jogos.

Por outro lado, o time do Vasco, que está sob pressão, teve três jogadores expulsos nas duas últimas duas rodadas e foi um dos que menos marcou gols. A conclusão é que fica melhor para todos quando o foco das equipes é a busca pelo resultado e não as “malandragens” e artimanhas que só prejudicam o bom futebol.

Aliás, justíssima a expulsão do atacante Veggeti do Vasco, que já tinha cartão amarelo e deixou o braço para atingir o adversário na disputa de bola pelo alto. No jogo do ainda líder do campeonato, o Botafogo teve 34 finalizações contra 4 do Cuiabá e perdeu mais uma por 1 a 0 com um gol irregular, que deveria ser anulado devido o toque de mão do atacante Pita na disputa de bola com o goleiro Lucas Perri da mesma forma que o gol do jogador Cuesta do Botafogo foi anulado.

Libertadores

Nota oficial do Boca Juniors sobre recomendação de comportamento para torcedores Crédito: Boca Juniors/Divulgação

A diretoria do Boca Junior publicou nota alertando seus torcedores que virão ao Brasil para assistirem a final da Libertadores no Maracanã contra o Fluminense no próximo dia 04 de novembro. A nota chama a atenção para cantos e gestos racistas e xenófobos que constituem delito grave com pena de até cinco anos de prisão.