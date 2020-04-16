Erramos: TRE não deu liminar e Marcelo Santos continua no PDT

Marcelo Santos disse ao governador que estava se retratando de forma pessoal e que não falava em nome dos outros deputados Crédito: Tati Beling

Na ação, a defesa de Marcelo pede ao TRE o reconhecimento de justa causa para que ele possa se desfiliar do PDT sem correr o risco de perder o atual mandato de deputado estadual.

A informação sobre a concessão da liminar foi confirmada à coluna, na noite desta terça-feira (14), por um dos advogados do deputado, Gustavo Varella.

A coluna publicada nesta quarta-feira informava que Marcelo obteve uma decisão liminar (temporária) favorável a ele nesse processo, antes do dia 4 de abril – último dia do prazo para mudança de partido de quem deseja concorrer nas eleições municipais de outubro. Desse modo, Marcelo teria ficado habilitado a se filiar, no limite do prazo, a outra sigla: o Podemos.

O relator do processo no TRE é o desembargador Carlos Simões Fonseca, vice-presidente do tribunal. Segundo a assessoria da Corte Eleitoral, o relator informa que, na realidade, não concedeu nenhuma decisão relacionada a essa ação.

No dia 3 de abril, quando o pedido de liminar foi apresentado pela defesa de Marcelo, Simões Fonseca estava em férias, das quais retornou no dia 6. A decisão liminar poderia ter sido proferida pelo seu substituto, o desembargador Dair José Bregunce. Isso, entretanto, não foi feito, segundo o TRE.

No início da tarde desta quarta-feira, a coluna conversou novamente com o advogado Gustavo Varella. Ele afirmou que houve um mal-entendido na véspera e que o advogado diretamente responsável pela ação é seu sócio Bruno Dall'orto.

Procurado pela coluna, Dall'orto afirmou que, em fevereiro, ingressou com a ação no TRE, na expectativa de uma decisão rápida. Perto do limite do prazo para trocas de partidos, ainda não havia decisão. Por isso, no dia 3 de abril, ele apresentou à Corte um pedido de liminar em favor de Marcelo.

No entanto, ainda segundo Dall'orto, não foi dada nenhuma decisão acerca desse pedido até o momento, nem negando nem concedendo a liminar requerida.

Sempre de acordo com o advogado, como o pedido foi protocolado no dia 3 de abril – antes do fim do prazo para trocas partidárias –, a liminar, se for concedida, será retroativa a essa data. Ou seja, se houver decisão favorável, Marcelo estará, retroativamente, “autorizado” a sair do PDT desde o dia 3 de abril.