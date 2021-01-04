Rose: "É bem provável que eu volte ao MDB na presidência estadual"

Rose de Freitas, senadora do ES pelo MDB. Rose ja foi deputada estadual e federal. Crédito: Senado Federal/Divulgação

“É bem provável que eu volte para o MDB para assumir a presidência estadual”, afirma a senadora Rose de Freitas . Sem partido desde que saiu do Podemos, em meados de 2020, Rose, segundo ela mesma, tem uma “reunião decisiva” nesta segunda-feira (4) com a cúpula nacional do MDB, sigla pela qual se elegeu senadora em 2014, para selar o seu aguardado e já praticamente certo retorno à sigla.

Segundo Rose, participarão da conversa o deputado federal Baleia Rossi (SP), presidente nacional do MDB, e os senadores Eduardo Braga (AM), líder do MDB no Senado; Fernando Bezerra (PE), líder do governo Bolsonaro no Senado; e Eduardo Gomes (TO), líder do governo no Congresso.

Sobre seu possível “retorno triunfal”, assumindo de imediato a presidência do MDB no Espírito Santo, Rose confirma que existem conversas concretas entre ela e a cúpula da legenda sobre essa possibilidade. A nomeação automática da senadora no cargo é encarada como uma solução para pacificar o partido no Espírito Santo, onde, nos últimos dois anos, o MDB esteve envolto em uma implosiva disputa pela presidência entre os ex-deputados federais Marcelino Fraga e Lelo Coimbra, o atual ocupante do cargo. Segundo Rose, essa solução teria a aquiescência tanto de um como do outro.

“Há conversas sobre isso, sim. Houve fraturas políticas no Espírito Santo. Muita gente saiu do partido. Um partido com a história do MDB precisa ser respeitado. Essa ideia não é recente. Eles [da direção nacional] me pediram isso lá atrás. Depois Lelo me pediu. Marcelino me pediu. Se eu voltar mesmo para o MDB, é bem provável que eu volte para assumir a presidência estadual. Com o apoio de Lelo e de Marcelino”, afirma a senadora.

Marcelino confirma o seu irrestrito apoio a Rose na presidência estadual.

“Confirmo isso. Já conversei com a Rose e acredito que ela na presidência seja a melhor solução para o impasse do MDB no Espírito Santo. Ela pode fazer uma concertação das forças políticas do partido e ajudar a trazer de volta muitos dos filiados que saíram nos últimos dois anos. Da minha parte, darei a ela toda a minha contribuição para isso. E acho que o Lelo deveria fazer o mesmo. Não sei se vai fazer, mas deveria.”

Na visão de Marcelino, o MDB está muito enfraquecido no Espírito Santo. “Em Vitória, por exemplo, o partido não elegeu nem sequer um vereador. O Lelo também está enfraquecido no comando, e a direção nacional sabe disso. O Baleia Rossi sabe que precisa resolver essa situação no Espírito Santo. Acredito que essa tendência se confirmará: a Rose voltará ao partido, já como presidente estadual provisória, até porque temos convenções municipais programadas para maio, então ela precisará de tempo para reorganizar o partido no Estado até lá.”

Marcelino explica que, no momento, Lelo é presidente provisório do MDB no Espírito Santo, com mandato até o dia 1º de março. Mas, como a atual Executiva Estadual é provisória, a Executiva Nacional pode ser dissolvida e Lelo pode ser substituído no cargo a qualquer tempo.