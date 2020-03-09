Quem é o novo pré-candidato do PT a prefeito de Cariacica?

José Roberto Dudé, ex-presidente estadual do PT Crédito: Reprodução / TV Gazeta

José Roberto Dudé tenta se viabilizar como o candidato de consenso do partido na cidade, conforme admite à coluna: “Tenho 55 anos e moro em Cariacica há 50. Sou um dos fundadores do PT na cidade. Estou trabalhando para unificar o partido em torno do meu nome”. PT já tinha quatro pré-candidatos assumidos à Prefeitura de Cariacica . Agora tem cinco:tenta se viabilizar como o candidato de consenso do partido na cidade, conforme admite à coluna: “Tenho 55 anos e moro em Cariacica há 50. Sou um dos fundadores do PT na cidade. Estou trabalhando para unificar o partido em torno do meu nome”.

Muito próximo a João Coser e integrante da mesma corrente interna do ex-prefeito de Vitória, a Alternativa Socialista (AS), Dudé atualmente é assessor de gabinete do vereador André Lopes, que também é pré-candidato a prefeito de Cariacica pelo PT.

Dudé foi vereador do município por um mandato, de 1993 a 1996. Desde então não exerceu mandatos eletivos (salvo por um mês como suplente de deputado federal), mas tem uma longa história dentro do PT.

No ano 2000, foi candidato a vice-prefeito de Cariacica na chapa puro-sangue encabeçada por Helder Salomão. A eleição foi vencida por Aloísio Santos. Em 2002, sem sucesso, foi candidato a deputado federal. Em 2004, foi o coordenador político da vitoriosa campanha de Helder para chegar à Prefeitura de Cariacica.

No ano seguinte, Dudé foi coordenador de articulação política da gestão de Helder. Em 2006, tornou-se presidente estadual do PT. No mesmo ano, foi novamente candidato a deputado federal, ficando na suplência. Em Vitória, foi secretário municipal de coordenação política por seis anos, de 2006 a 2011, passando pelas duas administrações de João Coser.

Embora confirme a pré-candidatura, Dudé diz já ter tomado duas decisões: “Não disputarei prévia com nenhum companheiro. Só serei candidato se eu for o nome de consenso, inclusive conversado com o Helder. Além disso, preciso ter garantias do PT nacional de uma campanha de fato no município”.

Além de Dudé e do já citado André Lopes, os outros três pré-candidatos do PT em Cariacica são a professora Célia Tavares (a preferida de Helder), a ex-deputada estadual Lúcia Dornellas e o presidente do Sindiupes, José Christovam de Mendonça Filho.

Todos esses nomes surgiram a partir do anúncio feito por Helder no fim de janeiro de que não pretende concorrer à Prefeitura de Cariacica.

TODOS QUEREM QUE HELDER VOLTE ATRÁS

Apesar do anúncio de Helder, é grande no PT, sobretudo entre petistas de Cariacica, a expectativa de que o deputado federal possa voltar atrás em sua decisão de não ser candidato a prefeito, sobretudo se ele receber um pedido direto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A expectativa de que Helder possa acabar se lançando cresceu a partir do momento em que Coser entrou para valer na disputa em Vitória, alegando ter recebido um apelo direto da direção nacional do partido.

Tecnicamente, nada impede Helder de lançar candidatura até o fim do prazo para realização das convenções partidárias, no início de agosto.

“Eu e todo o PT torcemos por essa possibilidade de que o Helder possa rever a sua posição. E, se isso acontecer, automaticamente todas as outras pré-candidaturas do partido se retiram. Ele seria o candidato aclamado pelo partido. Não só o partido, mas a cidade de Cariacica quer a candidatura do Helder”, opina Dudé.

"O Helder me parece muito determinado a manter a sua posição. Mas, se tiver um pedido da direção nacional, naturalmente ele vai refletir. Na minha opinião, por tudo o que o Lula fez pelo Brasil, ninguém pode deixar de atender a um pedido do Lula." José Roberto Dudé - Ex-presidente estadual do PT e pré-candidato a prefeito de Cariacica

TIME TITULAR

O vereador André Lopes está empolgado com o ingresso de João Coser na corrida eleitoral em Vitória. “O João é o nome mais competitivo. Nestas eleições municipais, o Lula vai querer que a gente coloque o time titular em campo em todas as capitais e cidades grandes. E, em Vitória, o time titular significa João Coser.”

Para o vereador – outro que acredita em mudança de posição de Helder –, essa “titularidade” também se aplica ao ex-prefeito de Cariacica.

João Coser, Jackeline Rocha, André Lopes e José Carlos Nunes se uniram e garantiram vitória no comando do PT-ES Crédito: André Lopes/Divulgação

COSER SE ARTICULA COM PARTIDOS

A pré-candidatura de Coser a prefeito de Vitória não é blefe. Sem perda de tempo, ele já está conversando até com dirigentes de outros partidos, como o PDT, o PSB e o Cidadania. Também conversará pessoalmente com cada membro da Executiva de Vitória – presidida pelo ex-vereador Zé Carlinhos – e da Executiva Estadual do PT, incluindo a deputada estadual Iriny Lopes. Durante o carnaval, por meio de emissários, o ex-prefeito a contatou, mas eles não conseguiram marcar. Coser tentará de novo. Os dois já foram grandes aliados. Atualmente, estão muito afastados.

A COMISSÃO DE FRENTE DE COSER

Antes de Coser colocar seu bloco na rua, petistas muito ligados a ele pessoalmente começaram a preparar o terreno, soltando em grupos de petistas no WhatsApp mensagens que sinalizavam sua intenção de concorrer de novo. Entre esses petistas, a filha de Coser, Karla Coser, seu ex-motorista e um líder comunitário da região de Santo Antônio.

A MOTIVAÇÃO EXTRA DO EX-PREFEITO

Nos últimos tempos, Coser ganhou uma motivação extra para voltar a disputar a Prefeitura de Vitória: o ex-prefeito avalia que o ambiente político não é mais tão refratário ao PT como era há poucos anos. Acha que a maré está voltando a virar, devido à falta de resultados e do desmonte feito pelo governo Bolsonaro em algumas áreas. Também avalia que a sua experiência como prefeito foi positiva e bem avaliada pela cidade. Quer defender o legado do PT e seu legado pessoal em Vitória.

COSER QUER LULA EM VITÓRIA

Em agosto de 2019 conversei com João Coser. Ele então não descartava ser candidato a prefeito de Vitória, mas só sob uma condição: apoio total, político e material, da direção nacional do PT à sua candidatura. Essa condição está mantida. Ele quer que o PT trate sua candidatura em Vitória como uma prioridade. Na prática, além de recursos financeiros, isso significa a presença física de Lula e de outros líderes nacionais da sigla em seu palanque.

Em conversas separadas, o ex-prefeito já pediu esse olhar especial a Lula e à presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Agora quer ter nova conversa, com os dois juntos, para saber em detalhes como será a ajuda do partido a ele em Vitória.

EM COLATINA, GENIVALDO QUER SER PREFEITO

O ex-deputado estadual Genivaldo Lievore se declara pré-candidato do PT a prefeito de Colatina. Aposentado pela Caixa Econômica Federal, ele já foi o presidente estadual do PT e, atualmente, é o presidente municipal.

Jackeline Rocha também é integrante do Diretório do PT em Colatina, posição que acumula com a presidência estadual. Embora remota, existe a hipótese de ela também lançar candidatura a prefeita da cidade do Noroeste capixaba, onde nasceu. Genivaldo vê a ideia com bons olhos. “É uma notícia boa. Se esse for o interesse dela, vamos retomar essa discussão no município. É mais uma.”

CONVERSAS COM PAULO FOLETTO