PSDB lançará Max Filho à reeleição em convenção do partido em Vila Velha

Max Filho decola rumo à reeleição em 2020 Crédito: Amarildo

O PSDB nacional anunciou, em sua conta oficial no Twitter, que o prefeito de Vila Velha, Max Filho, será lançado à reeleição nesta quinta-feira (3), durante a convenção do partido em Vila Velha. Estará presente o presidente nacional da legenda, o ex-deputado federal Bruno Araújo, de Pernambuco, convidado por Max.

Vila Velha (ES) realizará hoje Convenção Municipal para eleger o novo diretório do PSDB. O presidente do partido, @BrunoAraujo456, participará da reunião que também definirá os candidatos para a próxima eleição, entre eles, o prefeito @MaxMauroFilho, que se lançará à reeleição. pic.twitter.com/ieWWCwrX3v — PSDB (@PSDBoficial) October 3, 2019

Max Filho e Araújo mantêm excelente relação desde que foram colegas na bancada do PSDB na Câmara Federal, entre 2015 e 2016. Na última eleição municipal, o então deputado de Pernambuco, que ainda não presidia o partido, prestigiou o jantar de lançamento da candidatura de Max a prefeito de Vila Velha.

A princípio, o objetivo da convenção desta quinta-feira é a escolha do novo diretório e da nova comissão executiva do PSDB em Vila Velha, órgãos decisórios do partido na cidade. O atual presidente municipal, Nerci Pereira, é aliado de Max. Ninguém tem a menor dúvida de que o próximo presidente também será um nome que faz parte do grupo político do prefeito.

Na prática, Max terá, em 2020, total controle sobre o PSDB em Vila Velha, com o aval da direção nacional da sigla, para conduzir as alianças e os planos eleitorais no município.