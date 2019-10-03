PSDB lançará Max Filho à reeleição em convenção do partido em Vila Velha

O PSDB nacional anunciou, em sua conta oficial no Twitter, que o prefeito de Vila Velha, Max Filho, será lançado à reeleição nesta quinta-feira (3), durante a convenção do partido em Vila Velha. Estará presente o presidente nacional da legenda, o ex-deputado federal Bruno Araújo, de Pernambuco, convidado por Max.
Max Filho e Araújo mantêm excelente relação desde que foram colegas na bancada do PSDB na Câmara Federal, entre 2015 e 2016. Na última eleição municipal, o então deputado de Pernambuco, que ainda não presidia o partido, prestigiou o jantar de lançamento da candidatura de Max a prefeito de Vila Velha.
A princípio, o objetivo da convenção desta quinta-feira é a escolha do novo diretório e da nova comissão executiva do PSDB em Vila Velha, órgãos decisórios do partido na cidade. O atual presidente municipal, Nerci Pereira, é aliado de Max. Ninguém tem a menor dúvida de que o próximo presidente também será um nome que faz parte do grupo político do prefeito.
Na prática, Max terá, em 2020, total controle sobre o PSDB em Vila Velha, com o aval da direção nacional da sigla, para conduzir as alianças e os planos eleitorais no município.
A convenção ocorrerá a partir das 19 horas, na Câmara Municipal de Vila Velha.
Conforme destacamos aqui no último dia 26, os aliados do prefeito de Vila Velha estão convencidos de que ele será mesmo candidato à reeleição pelo PSDB. Só falta o próprio Max admitir isso publicamente. Ou ser lançado pelo próprio partido, o que deve ocorrer nesta quinta-feira, como indica o tweet da direção nacional dos tucanos.