Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vila Velha

PSDB lançará Max Filho à reeleição em convenção do partido em Vila Velha

Direção nacional da legenda antecipou o lançamento nesta quinta (03), em sua conta oficial no Twitter

Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 13:59

Públicado em 

03 out 2019 às 13:59
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Max Filho decola rumo à reeleição em 2020 Crédito: Amarildo
O PSDB nacional anunciou, em sua conta oficial no Twitter, que o prefeito de Vila Velha, Max Filho, será lançado à reeleição nesta quinta-feira (3), durante a convenção do partido em Vila Velha. Estará presente o presidente nacional da legenda, o ex-deputado federal Bruno Araújo, de Pernambuco, convidado por Max.
Max Filho e Araújo mantêm excelente relação desde que foram colegas na bancada do PSDB na Câmara Federal, entre 2015 e 2016. Na última eleição municipal, o então deputado de Pernambuco, que ainda não presidia o partido, prestigiou o jantar de lançamento da candidatura de Max a prefeito de Vila Velha.
A princípio, o objetivo da convenção desta quinta-feira é a escolha do novo diretório e da nova comissão executiva do PSDB em Vila Velha, órgãos decisórios do partido na cidade. O atual presidente municipal, Nerci Pereira, é aliado de Max. Ninguém tem a menor dúvida de que o próximo presidente também será um nome que faz parte do grupo político do prefeito.
Na prática, Max terá, em 2020, total controle sobre o PSDB em Vila Velha, com o aval da direção nacional da sigla, para conduzir as alianças e os planos eleitorais no município. 
A convenção ocorrerá a partir das 19 horas, na Câmara Municipal de Vila Velha.
Conforme destacamos aqui no último dia 26, os aliados do prefeito de Vila Velha estão convencidos de que ele será mesmo candidato à reeleição pelo PSDB. Só falta o próprio Max admitir isso publicamente. Ou ser lançado pelo próprio partido, o que deve ocorrer nesta quinta-feira, como indica o tweet da direção nacional dos tucanos.  

Veja Também

Da selvageria ao picador: Neucimar e Max Filho quebram o gelo e se aproximam

Vereador bate de frente com Max Filho na Câmara de Vila Velha

Neucimar Fraga: mais perto de voltar à Câmara que à Prefeitura de Vila Velha

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Tópicos Relacionados

Max Filho Prefeitura de Vila Velha Vila Velha PSDB
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 26/04/2026
Imagem de destaque
Trump é retirado às pressas após tiros serem ouvidos durante jantar em Washington
Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados