Projeto Político Militar: "Não compactuamos com fala de Assumção"

Entendemos que a pessoa que cometeu o bárbaro assassinato dessa jovem tem que ser capturado, tem que ser preso e tem que pagar pelo que cometeu diante da Justiça brasileira. Mas nós, enquanto projeto, não corroboramos em momento algum, com a fala que foi feita.

"O Projeto Político Militar não acredita que segurança pública se resolva com tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba é quando a coisa já aconteceu. Há um sequestro, uma situação em que temos que intervir para evitar um mal maior. Mas segurança pública se resolve com todos os ingredientes que fazem um Estado justo. Reafirmando: nós não compactuamos com aquela fala.”