Pazolini cometeu mesmo erro que Magno Malta

Após liderar um trabalho muito bem avaliado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Vitória, Pazolini chegou à Assembleia como o 2º candidato mais votado em 2018. O ótimo desempenho se deve, em grande parte, a seu prestígio como delegado; a outra parte fica por conta do discurso de “renovação política” que dominou as eleições, o mesmo com o qual Pazolini se apresentou como candidato e agora se apresenta no exercício do mandato.

Seu início na política, por sinal, tem sido promissor. Na Assembleia, o calouro tem participado de maneira assertiva, sempre com argumentos técnicos, dos debates mais importantes, como o da criação de um Fundo Soberano no Estado, para citar só um exemplo.

Além disso, até colegas mais experimentados destacam nele uma qualidade que não aparece tanto em plenário: o jovem deputado também é inteligente e habilidoso nas articulações de bastidores.

Com tanto potencial, Pazolini não pode se perder, logo na largada, em erros como soberba, prepotência e autoritarismo. Deve, enfim, evitar repetir as falhas que tão caro custaram a seu mentor político, em vez de repeti-los. Estamos falando do ex-senador Magno Malta

Uma das grandes dificuldades de Magno era a de não saber lidar nem com críticas nem com o contraditório. Em plena campanha à reeleição, como noticiamos aqui em setembro , o então senador atacou um grupo de líderes evangélicos no WhatsApp: “Sujeito que fala mal de mim ou é pedófilo ou é traficante, ou é mau-caráter, é vagabundo...” Sem ofensas pessoais, dois ou três pastores haviam feito críticas à atuação parlamentar de Magno, aliás muito corriqueiras, como a seu notório adesismo a quem quer que estivesse no poder. Magno tratou as críticas como ataques e respondeu com insultos pessoais aos críticos.

Mesma linha foi seguida por Pazolini no episódio de Damares. Na entrevista à coluna , além de não se desculpar, o deputado opinou que faltou respeito, sensibilidade, civilidade e racionalidade aos que protestaram contra ele e a ministra. Ora, o mesmo se aplica a ele próprio no episódio. Com uma diferença: um ou outro popular pode até se exaltar em um protesto; ele não tem esse direito, como mandatário eleito pelo povo, muito menos dentro da Casa do Povo.

Nenhum dos manifestantes, ali, foi protestar por ser a favor da pedofilia. A luta contra o abuso sexual é só uma das bandeiras de Damares. Motivos, aliás, não faltam para contestar o trabalho da ex-assessora de Magno à frente do Ministério dos Direitos Humanos. Assim como o ex-chefe, ela tende a misturar crenças religiosas pessoais com políticas de Estado. Mais de uma declaração proferida por ela legitima, por exemplo, perseguições às minorias LGBT, machismo e violência de homens contra mulheres. Problemas que ela deve combater.

Assim, pedofilia e abuso sexual eram a última pauta dos manifestantes ali – ainda que a sessão tratasse disso.

Ademais, em um momento de incessante radicalização política – alimentada pelo próprio presidente, que anda convocando manifestações de rua –, Pazolini decidiu homenagear justamente a mais polêmica integrante do Ministério de Bolsonaro – título esse que não é fácil. O que mais poderia esperar senão protestos inflamados? Como disse o próprio Pazolini à coluna , é preciso sair desse Fla-Flu. Seu ataque aos manifestantes certamente não contribuiu para isso.

Também não contribui em nada para a busca de “racionalidade política”: dizer que quem o critica defende pedofilia é como afirmar que quem critica Lula é contra a distribuição de renda, quem critica Bolsonaro é “contra o país”, quem tem ressalvas aos métodos da Lava Jato é a favor da corrupção. Não é por aí...

Desde o processo eleitoral, Pazolini já se descolou da imagem de Magno. Para fazer colar a ideia de “representante da nova política”, não pode continuar repetindo o padrão de reação do padrinho.

Dramares

Mesmo quando não é culpa dela, a ministra Damares Alves deixa rastro de drama e polêmica por onde passa.

Imaturo

Ao convocar manifestações de rua estando no cargo de presidente, Jair Bolsonaro revela, mais uma vez, imaturidade política para a função.

Maduro

A prática é largamente utilizada por Nicolás Maduro, na busca por um governo “em contato direto com o povo” e acima das instituições. Populismo não respeita cor, credo, partido nem viés ideológico.

Bolsonaro pra baixinhos

Bolsonaro, nesta terça-feira (21), foi explicar o tatibitáti da reforma da Previdência para crianças. Mostrou que ele mesmo ainda não entendeu o tatibitáti.

Audifax e Casa: sem DR

O mercado político especula sobre possível reaproximação política entre Casagrande e o prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede). Colaboradores de ambos negam isso. Nesta terça-feira (21), o próprio governador afirmou, em entrevista no Palácio Anchieta, não ter tido nenhuma conversa de teor político com Audifax nos últimos tempos.

Plantou a prova

Fontes da Prefeitura da Serra negam convite ao vereador Cabo Porto (PSB) para ele assumir a Secretaria Municipal de Defesa no lugar de Nylton Rodrigues. Por volta das 14h desta terça, Porto disse à coluna que havia sido convidado pela alta cúpula da prefeitura e que estava prestes a entrar naquele momento em uma conversa com Audifax. No mesmo momento, o prefeito estava em outra agenda, com empresários.

De Biase no Senado

Gustavo de Biase (Rede) está assessorando Randolfe Rodrigues (Rede) no gabinete da minoria no Senado.

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