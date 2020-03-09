Deputado de oposição pede impeachment de Casagrande

Capitão Assumção é deputado estadual pelo PSL Crédito: Lissa de Paula/Ales

Em síntese, Assumção quer que a Assembleia instaure processo contra o governador, pela prática de crime de responsabilidade, pelo fato de ele não ter realizado a prestação de contas anual perante os deputados no prazo originalmente estipulado pelo presidente do Poder Legislativo estadual, Erick Musso (Republicanos).

Na justificativa do pedido, Assumção menciona que "a Constituição Estadual de 1989 prevê o dever de comparecimento pessoal anual do governador do Estado à Assembleia Legislativa para apresentar relatório sobre sua administração e responder a indagações dos deputados".

Para disciplinar o que a Constituição estabelece, a Lei Estadual nº 7.920/2004, também citada por Assumção, determina que o governador do Estado deve comparecer pessoalmente à Assembleia dentro dos primeiros 30 dias de cada ano legislativo.

Para cumprir essa exigência, registra Assumção, durante o expediente da sessão ordinária do dia 18 de fevereiro, Erick Musso solicitou ao líder do governo, Eustáquio de Freitas (PSB), "que comunicasse ao governador do Estado a esse respeito, para viabilizar a designação de uma data para o comparecimento, até a data máxima de 03 de março, segundo o limite previsto na Lei Estadual nº 7.920/2004".

Veja Também Candidatura de Assumção pelo PSL se torna praticamente impossível

Para o deputado de oposição ao governo, o não comparecimento de Casagrande dentro do prazo legal configura crime de responsabilidade passível de processamento pelo Poder Legislativo e de cassação do mandato do chefe do Executivo.

"Não há discricionariedade no comparecimento. O comparecimento é obrigatório, por imposição legal. Descumprir tal prescrição resulta, incontestavelmente, em desobediência intencional da legislação." Capitão Assumção (PSL) - Deputado estadual