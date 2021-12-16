Fernanda Montenegro e Alice são os dois extremos dos quais precisamos

Campanha publicitária que reuniu a pequena Alice, de 2 anos, e a atriz Fernanda Montenegro Crédito: Reprodução

Estamos a exatos 15 dias do fim de 2021. Mais um ano marcado pela pandemia, pela radicalização, pelos extremos, e daí vem uma campanha publicitária que refrigera sem delongas o cenário que vivemos. Fernanda Montenegro e a bebê Alice dão a mensagem fim de ano do Itaú.

Em campanha da Agência Africa, a garotinha, famosa por repetir palavras complicadas, diz à veterana atriz o que realmente irá mudar o mundo no novo ano. É bonito ver os dois extremos da idade em diálogo: de um lado uma idosa e do outro uma criança. De um lado a vida iminente, do outro, a vida madura; no final, uma criança se apresenta como esperança de quem vem aprendendo com a vida o que realmente muda o mundo.

O diretor de marketing do Itáu Unibanco relembra que os últimos dois anos foram bastante desafiadores, exigindo resiliência, empatia e adaptação. “Com o filme da dupla Fernanda e Alice, quisemos levar às pessoas um momento leve e divertido, convidando-as também a refletir sobre o que desejam para 2022”, diz Tracanella.

Alexandre Peralta, diretor de criação da Africa, explicou, também em nota publicada pelo Meio Mensagem, que desta vez, a bebê Alice, conhecida por repetir as palavras que lhe são ensinadas, é colocada em uma posição diferente: a de nos dizer quais palavras serão importantes em 2022. “Juntar a pequena Alice com a gigante Fernanda, além de provocar sorrisos e emoção, traz muitos significados para a mensagem. Um deles é que a sabedoria mora tanto na experiência como na inocência”, arremata.

Chegar ao final de 2021 com a consciência de que a sabedoria mora na experiência e na inocência é incrível e fundamental para vivermos um cenário de 2022 que tende a uma vez mais, sob o auspício do ano eleitoral, contrair extremos. Fernanda e Alice mostram ao Brasil que Brasil podemos ser, que empresa, que família, que sociedade podemos ser. A voz da experiência e a da inocência podem se harmonizar na melodia e na partitura da existência.

De um lado uma pequena, do outro uma gigante da dramaturgia. Mas no final a grande se deixa emocionar, permite-se reverenciar a “pequenez” de uma menina. Fernanda se tornou Alice e Alice se tornou Fernanda. A Africa, junto ao Itaú, mostra quão possível e necessário é fazer a publicidade ser diferenciada, sobretudo, no mundo dos negócios. É preciso saltar, da publicidade que vende produto, para a publicidade que constrói pessoas, mesmo que no final, o interesse prevaleça sobre um nome e uma instituição.

E termino parafraseando a beleza das palavras da mãe da Alice, publicadas no Instagram nesta terça-feira (14): “Tô meio sem palavras para descrever a grandiosidade deste momento. Eu já assisti mais de 20 vezes e sigo emocionada. Que maneira mais linda de encerrar 2021, que foi tão especial para nós. Que privilégio ver a Alice tão novinha dividindo cena em um comercial de TV com Fernanda Montenegro, uma gigante com tanta história e com atuação sempre impecável. E em uma mensagem tão bonita, tão simbólica. Que inunde o coração de vocês assim como inundou o nosso”, disse Morgana Secco.