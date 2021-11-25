Planejamento para 2022 faz sentido? O que planejar?

Se tem uma palavrinha que começou a coçar nossa cabeça desde o ano passado foi planejamento. A pandemia derrubou todos os planejamentos das prateleiras e, em muito pouco tempo, exigiu de todos os negócios uma transformação rápida diariamente. Tudo o que havia sido projetado foi-se, e muito pouco do que foi planejado continua a fazer sentido no hoje com a pandemia

No ano passado, nesta mesma época, falávamos de um novo normal à vista, as mudanças que a pandemia impunha ao comportamento das pessoas e na comunicação (marketing), e o que isso teria a revelar para o mercado, para as marcas e para as diversas esferas da sociedade. Não demos contar de originar um novo normal, o esforço e força concentrada nesse momento é para se voltar ao normal (de antes). Mas, queiramos ou não, meio que à força, a pandemia nos colocou no colo desafios e mudanças que vieram para ficar. É a elas que vamos agora.

Vivemos em uma era em que a comunicação precisa de dados como os humanos precisam de alimento. Para 2022, os profissionais da área esperam um aumento de 75% no número de fontes de dados que usam, ante 2020. A maior parte (78%) dos profissionais de marketing entrevistados pela Salesforce afirmam que o engajamento do cliente já é orientado por dados e 83% acreditam que a sua capacidade de atender às expectativas dos clientes depende de recursos digitais.

Depois, temos a ascensão do vídeo. Do YouTube ao TikTok, passando pelos Reels e pelas lives, o vídeo ganhou relevância durante a pandemia. Segundo diversos estudos, este foi o canal de marketing que mais cresceu ao longo do último ano; seguido pelas redes sociais e anúncios digitais.

Por fim, podemos destacar a colaboração que impulsiona o marketing da nova era. A partir das novas ferramentas disponíveis, até mesmo o Instagram, com o post colaborativo, viabiliza uma integração de profissionais e colaboradores que dialogam com o público e com a demanda do objetivo traçado na rede social. Inclusive, já se fala de uma métrica expandida no post colaborativo, uma vez que ele se torna visível tanto na minha página como na página no colaborador.