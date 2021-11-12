Redes sociais e comunicação estratégica fortalecem varejista

Lodovico Faé Taquetti, diretor-proprietário da Taquetti Variedades: empresa carrega tradição de seis décadas Crédito: Acervo Pessoal

Conhecida em Linhares por “ter de tudo”, a Taquetti Variedades carrega a tradição de seis décadas e o desafio de se reinventar e se fazer presente perante um público cada vez mais conectado.

Mesmo já estando na boca e na memória dos linharenses, sendo reconhecida por ter diversidade de produtos, a empresa quer, cada vez mais, ofertar novos itens aos clientes. “Projetamos sempre expandir nossos segmentos e linhas de produtos fortalecendo nosso diferencial, que é o de variedades”, conta o diretor-proprietário Lodovico Faé Taquetti.

E se a pandemia colocou obstáculos para encontros e vendas presenciais, a Taquetti soube se reinventar e estar presente onde o cliente estiver, perto ou longe da loja.

“Manter-se em evidência em tempos de pandemia é desafiador, mas acreditamos que investir em material humano e em mídias sociais, como Instagram, Facebook e TikTok, além da televisão e do rádio, aproxima-nos dos nossos clientes, fazendo que, mesmo distantes, estejamos em seus smartphones e na TV, com vídeos divertidos ou promocionais”, ressalta.

O primeiro lugar na categoria “Loja de Máquinas e Ferramentas” do 19º Prêmio Gazeta Empresarial atesta a conquista do público, um feito que é sinônimo de persistência e investimentos em marketing. A tradição de 60 anos e a busca por estar sempre ao lado dos clientes, oferecendo de tudo, ficaram na cabeça dos linharenses.