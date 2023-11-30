Eventos climáticos extremos: estamos colhendo o que cortamos

As manchetes se repetem incansavelmente: temperaturas extremas, ondas de calor insuportáveis e relatos assustadores de termômetros marcando 50 graus ou mais, não só em nosso país, mas também na Europa, no mundo. Por outro lado, cheias, enchentes, vulcões. A situação é crítica, mas mais crítico ainda é o fato de muitos permanecerem inertes diante desse cenário desolador.
O planeta Terra é um delicado sistema interconectado, onde cada ação humana reverbera em um ciclo complexo de repercussões. No entanto, estamos testemunhando um dos atos mais destrutivos perpetrados pela humanidade ao longo dos anos: o desmatamento desenfreado, a voracidade com que depredamos e o consumo sem freios. E as consequências desse desastre são cada vez mais visíveis, especialmente no que diz respeito ao alarmante aumento das temperaturas globais.
O desmatamento, por ganância comercial, urbanização voraz ou práticas agrícolas irresponsáveis, lança golpes profundos no equilíbrio ambiental. As árvores são fundamentais para regular o clima, agindo como filtros de carbono. Elas absorvem o CO2 da atmosfera durante a fotossíntese, ajudando a conter os impactos do aquecimento global.
Contudo, quando florestas inteiras são devastadas por garimpeiros, e “senhores feudais”, esse mecanismo de regulação é despedaçado. O CO2, outrora aprisionado nas árvores, é liberado, contribuindo para o aumento desenfreado desse gás de efeito estufa. E a redução drástica da cobertura florestal mina a habilidade natural do ambiente de absorver carbono, gerando um ciclo prejudicial para o clima.
À medida que o desmatamento avança, as temperaturas globais disparam. Este não é um futuro distante; já é a nossa realidade. Por isso, não dá mais pra discutir, é preciso agir. Eventos climáticos extremos, como ondas de calor devastadoras, secas intermináveis e tempestades ferozes, são agora rotineiros e destrutivos. Os ecossistemas estão em colapso, resultando na perda acelerada de biodiversidade e no sofrimento generalizado de comunidades, incluindo a humana.
A conexão entre desmatamento e aumento das temperaturas não é um mero tópico científico; é um grito de alerta que clama por ação imediata. É imperativo adotar estratégias sustentáveis de conservação e reflorestamento para conter essa catástrofe. Proteger as últimas florestas e recuperar as áreas degradadas são passos cruciais para mitigar os impactos das mudanças climáticas.
Ainda assim, não basta. Precisamos de políticas públicas que promovam práticas sustentáveis, investimentos vigorosos em energias renováveis e educação ambiental abrangente. A conscientização sobre os efeitos nefastos do desmatamento e o engajamento de todas as esferas da sociedade são imperativos para mudar o curso atual e garantir um futuro minimamente viável para o nosso planeta.
Pelas ruas, os termômetros estão dando sinais, estão gritando. O planeta está febril pela infecção da desumanidade. É imperativo agir agora, não apenas para corrigir os erros do passado, mas também para proteger e preservar o nosso ambiente para as gerações de hoje e de amanhã. Há quem colhe o que planta, e há quem colhe o que corta, e o que destrói. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça!