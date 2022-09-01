Entre bolhas e debates: como a polarização dificulta a vida dos candidatos

Boa parte dos brasileiros, na última semana, dedicou tempo e olhar para a TV a fim de acompanhar as sabatinas e debates promovidos pelas emissoras com os principais candidatos à Presidência do Brasil. Tivemos de certo modo, na sabatina e no debate, resultados antagônicos. Por um lado, pela própria configuração do formato de cada um, mas por outro imperaram as consequências da polarização.

Podemos dizer que o debate foi quase que uma fotografia do Brasil de hoje. Parece que tendemos a sair das eleições mais pobres. Uma nação “mestiçada”, isto é, misturada como a nossa, perdeu (ou está perdendo) suas características e capacidades de dividir espaços com os diferentes, passou a viver em polos. Vamos precisar reaprender a conversar, a conviver, vamos ter que furar as bolhas, quebrar cercadinhos e construir pontes. Só não sabemos se será dessa vez.