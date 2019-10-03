Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Política

Depois de nove meses de Bolsonaro, o que nasceu no Brasil?

Nasceram muitos cortes na educação, na saúde, na segurança. A cada corte, uma sangria era gerada nas pessoas. Um corte sem a anestesia do diálogo, da transparência e do senso de justiça

Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 08:01

Públicado em 

03 out 2019 às 08:01
Vinicius Figueira

Colunista

Vinicius Figueira

Brasília, sede do governo federal Crédito: Divulgação
Inicio hoje minha participação semanal por aqui. Sigo com muita alegria na missão de lhe fazer pensar, e pensar dói. A propósito, coloco o pé nesta jornada já lhe fazendo pensar. No último dia 1º de outubro, o “novo governo” completou nove meses de gestão, que é um tempo naturalmente essencial para gerar e nascer algo, e por isso me pergunto, e pergunto aos capixabas, brasileiros e brasileiras: depois de nove meses, o que nasceu no Brasil?
Nasceram muitos cortes na educação, na saúde, na segurança. A cada corte, uma sangria era gerada nas pessoas, nas ruas, nas universidades. Um corte sem a anestesia do diálogo, da transparência, do senso de justiça, só pode acarrear uma hemorragia político-social difícil de se estancar.
> Corte na Educação: conheça histórias de quem vai perder bolsa na Ufes
Nasceu ainda um terrível ódio que vem inundando grupos e instituições, determinando o conceito de “todos contra todos” (Leandro Karnal). A intolerância está sendo a marca de quem nos governa neste tempo, está sendo a marca da sociedade (des) governada. Isso é tão verdade que já vemos pessoas pregando contra o ódio, com ódio. Isso é terrível! Ou seja, o ódio está invadindo a todos. Essa onda, se é que possamos assim chamar, parece ter sido gerada neste governo que governa atacando, esquece de driblar, fazer passes, mirar a trave para acertar. Ele se contenta em fazer da raiva o seu palco, anulando a diplomacia, a educação e até mesmo a soberania (termo que ele tanto aprecia e exala).
Nasceu também um Deus. Um Deus que deixou de ser gente, de viver no meio de gente, para estar “acima de todos”. Que Deus é esse que nosso governo tanto gosta de mencionar? É o Deus soberano, que governa seu povo de cima e não no meio; é o Deus que ocupa um trono ditatorial e impera com convicções. É o Deus que governa olhando para o próprio poder ao invés de divinizar a realidade nua e crua do seu povo.
Por outro lado, vimos várias reformas nascendo, ganhando corpo, deixando de ser PEC para virar lei, sobretudo a da Previdência, que cresceu e foi gerada junto da Câmara federal, agora no Senado, e segue para os finalmentes para poder se tornar realidade.
> Como será o novo governo do país em 2019?
O sentimento que me acompanha (não sei se a você também), é de que estamos vivendo num país que não “saiu das dores de parto”. São contrações agudas e profundas por todas as partes. São muitos que pressionam para “o gigante renascer”, mas parece um parto delicado. As complicações são inúmeras, faltam-se articulações, sobram ideologias, jogo de cintura, experiência. Não se tem gestação e nem gestão.
Fico na expectativa de ouvir pelo menos o primeiro rezingo de um recém-nascido que fora expurgado deste parto complicado. Do contrário, vai sobrar para nós, daqui quatro anos, fecundar nossa esperança e tentar de novo! Até a próxima quinta.

Veja Também

Governo federal vai lançar pacote com medidas microeconômicas

Governo federal estuda até vender ações da Codesa na Bolsa

Governo federal deve abrir mais de 35 mil vagas em concursos em 2020

Vinicius Figueira

É publicitário. Uma visão mais humanizada dos avanços tecnológicos e das próprias relações sociais tem destaque neste espaço. Escreve às quintas

Tópicos Relacionados

Educação Jair Bolsonaro Reforma da Previdência Saúde Segurança Pública
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Curva da Jurema. Local impróprio para banho
Mesmo impróprias, praias de Vitória recebem banhistas neste domingo (26)
Imagem de destaque
Estamos perto de desvendar o mistério do 9º planeta do Sistema Solar?
Prefeitura de Viana
Prefeituras do ES, Exército e Ministério Público: 24 mil vagas em concursos e seleções

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados