O presidente da República, Jair Bolsonaro, encaminhou o Orçamento de 2020 ao Congresso Nacional Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

Your browser does not support the audio element. Governo federal deve abrir mais de 35 mil vagas em concursos em 2020

O quantitativo poderá ser preenchido por aprovados em concursos já realizados ou novos ao longo de 2020. O secretário especial da Fazenda, Waldery Rodrigues, explicou que serão 32.553 cargos para provimento e 2.926 para criação.

A maior parte das contratações será no Poder Executivo , com 30.796 cargos, incluindo civis e militar. No Poder Judiciário , serão 3.288 cargos, dos quais 1.871 para cargos existentes e 1.417 para criação. O Legislativo contará com 154 provimentos programados.

Para entrar em vigor, o PLOA de 2020 precisa ser votado em sessão conjunta no Congresso e, depois, ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro . Os números poderão passar por mudanças após análise de deputados e senadores.

O Orçamento da União é um planejamento que indica quanto e onde gastar o dinheiro público federal no período de um ano, com base no valor total arrecadado pelos impostos.

A autoria da proposta é do Poder Executivo e o Poder Legislativo precisa transformá-la em lei.

Os 26 estados, o Distrito Federal e os municípios também fazem os seus próprios orçamentos. No Espírito Santo, o governador Renato Casagrande deve enviar a proposta até o final de setembro.

Criação de cargos

Câmara dos Deputados: 7

Senado Federal: 0

Tribunal de Contas da União: 0

Supremo Tribunal Federal: 0

Supremo Tribunal de Justiça: 0

Defensoria Pública da União: 1.011

Poder Executivo: 491

Provimento de cargos

Câmara dos Deputados: 77

Senado Federal: 40

Tribunal de Contas da União: 30

Supremo Tribunal Federal: 62

Supremo Tribunal de Justiça: 50

Defensoria Pública da União: 205