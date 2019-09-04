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Expectativa

Governo federal deve abrir mais de 35 mil vagas em concursos em 2020

Maior parte das vagas está concentrada no Poder Executivo, com mais de 30 mil chances

Publicado em 04 de Setembro de 2019 às 15:26

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 set 2019 às 15:26
O presidente da República, Jair Bolsonaro, encaminhou o Orçamento de 2020 ao Congresso Nacional Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O governo federal prevê o preenchimento de 35.479 vagas por meio de concurso público em 2020. As contratações estão previstas no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), encaminhado para o Congresso Nacional no último dia 30 de agosto.
Governo federal deve abrir mais de 35 mil vagas em concursos em 2020
> Governo federal: 12 concursos previstos com salário de até R$ 22 mil em 2020
O quantitativo poderá ser preenchido por aprovados em concursos já realizados ou novos ao longo de 2020. O secretário especial da Fazenda, Waldery Rodrigues, explicou que serão 32.553 cargos para provimento e 2.926 para criação.
A maior parte das contratações será no Poder Executivo, com 30.796 cargos, incluindo civis e militar. No Poder Judiciário, serão 3.288 cargos, dos quais 1.871 para cargos existentes e 1.417 para criação. O Legislativo contará com 154 provimentos programados.
> Confira a lista do concursos abertos em todo o país
Para entrar em vigor, o PLOA de 2020 precisa ser votado em sessão conjunta no Congresso e, depois, ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Os números poderão passar por mudanças após análise de deputados e senadores.
O Orçamento da União é um planejamento que indica quanto e onde gastar o dinheiro público federal no período de um ano, com base no valor total arrecadado pelos impostos.
A autoria da proposta é do Poder Executivo e o Poder Legislativo precisa transformá-la em lei.
Os 26 estados, o Distrito Federal e os municípios também fazem os seus próprios orçamentos. No Espírito Santo, o governador Renato Casagrande deve enviar a proposta até o final de setembro.
Criação de cargos
Câmara dos Deputados: 7
Senado Federal: 0
Tribunal de Contas da União: 0
Supremo Tribunal Federal: 0
Supremo Tribunal de Justiça: 0
Defensoria Pública da União: 1.011
Poder Executivo: 491
Provimento de cargos 
Câmara dos Deputados: 77
Senado Federal: 40
Tribunal de Contas da União: 30
Supremo Tribunal Federal: 62
Supremo Tribunal de Justiça: 50
Defensoria Pública da União: 205
Poder Executivo: 30.305
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