Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Semana Santa

Cristianismo não é feito só de “hosana nas alturas”

A morte de Jesus não foi e nem pode ser romantizada. Isso seria anular o fato e o sentido que dividiu a história. Isso seria anular tudo que se repete ao mesmo modo por aqueles que optaram pelo seu mesmo jeito de agir e viver

Publicado em 30 de Março de 2023 às 00:20

Públicado em 

30 mar 2023 às 00:20
Vinicius Figueira

Colunista

Vinicius Figueira

Cruz, religião
Crédito: Shutterstock
Uma vez mais estamos às portas da Semana Santa, e diante de duas tradicionais fotografias: a de Jesus sendo aclamado com “hosanas” e acenado por ramos de oliveiras, e outra Dele diante do tribunal, frente à cruz, aos gritos de “Crucifica-o”. Essas duas fotografias, antagônicas, resumem todo o seu caminho, seu projeto e sua pregação – elogiado e reconhecido por uns, odiado e condenado por outros. A dualidade do Domingo de Ramos é a dualidade da vida e de todo aquele que faz a opção pelo caminho da luta, da verdade, da crítica, e do amor indiscriminado.
É curioso que lendo os dois relatos que originam essas duas fotografias tradicionais é possível perceber o contraste em muitos detalhes: se entrando em Jerusalém Jesus recebe um jumentinho, no caminho do calvário ele recebe uma cruz. Se entrando em Jerusalém ele foi aclamado e reconhecido como Rei, no caminho do calvário ele foi humilhado por ser Rei (blasfêmia). Se entrando em Jerusalém lhe foram dadas roupas “estendidas” pelo chão, no caminho do calvário ele foi despido. Se no caminho de Jerusalém ele ouviu gritos de hosanas, no do calvário ele ouviu crucifica-o.
O caminho do “Cara de Nazaré” foi marcado por "hosanas" e "crucifica-o". Seu caminho começa com hosanas, elogios, aclamações, mas termina com crucifica-o, “ele é bandido”, “ele é falso”, ele é “criminoso”, ele é isso ou é aquilo. E assim é marcado no dia de hoje, o caminho de todo aquele que faz a opção pelo seu mesmo modo de vida. Os que lutam pelos indígenas, os que dão comida aos que tem fome, os que falam dos milhões de famintos, os que abraçam os descartados, os que protestam por trabalho digno, os que questionam a justiça, os grandes e os poderosos que inclusive se dizem cristãos.

Veja Também

Semana Santa: confira pontos de venda de palmito na Grande Vitória

Quinta-feira da Semana Santa é considerada feriado no ES?

A vida acontece entre os dois gritos da Semana Santa

Os retratos da Semana Santa ajudam e muito a compreender, por exemplo, a religião que se diz cristã. Ao mesmo tempo faz questionar e sugere que o Cristianismo não pode ser reduzido a cultos e orações que se resumem a “Hosanas nas Alturas”, “Glórias a Deus”, louvores e aclamações adocicadas, o cristianismo de fato é aquele que vai além de tudo isso e se mistura com a vida, com os pobres, com a luta de um povo, que dá de comer a quem tem fome, que veste quem está nu, que dá água ao que tem sede e visita o que está na prisão e não o trata como criminoso ou outra coisa. Apesar dos motivos de condenado, visita-o como irmão, ainda que fazendo tudo isso termine crucificado pelo julgamento e opinião dos outros.
Em tempos sombrios como esse que estamos vivendo, onde cuidado, amor, fraternidade e solidariedade são coisas de comunista, Jesus está a nos mostrar que todos esses gestos são de cristianismo e não ideológicos. E a partir disso é importante que tenhamos em mente: Jesus não morreu “pelos nossos pecados”, e muito menos por ser essa a vontade de Deus, foi assassinado pelo Estado, pela ganância religiosa, e pelo incômodo que ele gerou no poder do seu tempo, a partir do seu jeito de viver, de pensar e de amar.
O amor que ele pregou foi uma ameaça ao poder. Seu jeito de ser Deus não estava no script mental e nem na crença de parte do seu povo. A morte de Jesus não foi e nem pode ser romantizada. Isso seria anular o fato e o sentido que dividiu a história. Isso seria anular  tudo que se repete ao mesmo modo por aqueles que optaram pelo seu mesmo jeito de agir e viver.

Vinicius Figueira

É publicitário. Uma visão mais humanizada dos avanços tecnológicos e das próprias relações sociais tem destaque neste espaço. Escreve às quintas

Tópicos Relacionados

jesus cristo Católicos Igreja Católica Evangélicos Semana Santa Igreja Evangélica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados