Maconha no ES: 13 toneladas foram apreendidas em BRs em 6 anos

Crédito: Sabrina Cardoso com Adobe Firefly/Microsoft Designer

Em pouco mais de seis anos, foram apreendidas nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo, mais de 13 toneladas de maconha. A droga seguia para o abastecimento das redes de tráfico, e foi apreendida em operações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os registros mostram que houve uma redução significativa no total recolhido no ano passado, totalizando 15% do que foi retirado das vias em 2022. O maior volume foi localizado em atuações feitas no ano de 2020, durante a pandemia, com destaque para o mês de agosto.

Foram considerados para o levantamento dos dados os anos de 2018 a 2023. E incluem ainda os três primeiros meses deste ano, quando foram recuperados 9,64 quilos da droga. No total foram apreendidos 13.444,78 quilos de maconha. Confira os dados de seis anos:

O levantamento foi obtido pela Fiquem Sabendo, agência de dados especializada no acesso a informações públicas, via Lei de Acesso à Informação.

Debate

No final do mês passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu descriminalizar o porte de maconha para consumo pessoal, que deixa de ser considerado crime e deverá ter punições na esfera administrativa.