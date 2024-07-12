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Dados

Maconha no ES: 13 toneladas foram apreendidas em BRs em 6 anos

A droga foi apreendida em operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O maior volume foi localizado durante a pandemia, em 2020

Públicado em 

12 jul 2024 às 03:30
Vilmara Fernandes

Colunista

Vilmara Fernandes

maconha
Crédito: Sabrina Cardoso com Adobe Firefly/Microsoft Designer
Em pouco mais de seis anos, foram apreendidas nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo, mais de 13 toneladas de maconha. A droga seguia para o abastecimento das redes de tráfico, e foi apreendida em operações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Os registros mostram que houve uma redução significativa no total recolhido no ano passado, totalizando 15% do que foi retirado das vias em 2022. O maior volume foi localizado em atuações feitas no ano de 2020, durante a pandemia, com destaque para o mês de agosto.
Foram considerados para o levantamento dos dados os anos de 2018 a 2023. E incluem ainda os três primeiros meses deste ano, quando foram recuperados 9,64 quilos da droga. No total foram apreendidos 13.444,78 quilos de maconha. Confira os dados de seis anos:
O levantamento foi obtido pela Fiquem Sabendo, agência de dados especializada no acesso a informações públicas, via Lei de Acesso à Informação.

Debate

No final do mês passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu descriminalizar o porte de maconha para consumo pessoal, que deixa de ser considerado crime e deverá ter punições na esfera administrativa.
A decisão dos ministros da Corte fixou em 40 gramas o limite para que seja considerado uso pessoal.

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Vilmara Fernandes

E jornalista de A Gazeta desde 1996. Antes atuou em A Tribuna. Foi reporter nas editorias de Politica, Cidades e Pauta. Foi Editora de Pauta e Chefe de Reportagem. Desde 2007, atua como reporter especial com foco em materias investigativas em diversas areas.

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