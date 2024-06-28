Golpes na Ilha do Boi: mulher é condenada a prisão e a indenizar vítimas

Crédito: Arte - Sabrina Cardoso com Microsoft Designer

Nas redes sociais ela se apresentava como Josi Grand ou Josi Grand Buaiz. Vivia na Ilha do Boi, em Vitória, com um estilo de vida luxuoso que a investigação policial revelou ser proveniente dos golpes que aplicava , e que resultaram em um prejuízo estimado de R$ 1 milhão. Jhose Campos Alves, o nome verdadeiro da mulher de 45 anos, foi condenada pela Justiça estadual a uma pena de cinco anos e dez meses de prisão. Terá ainda que pagar indenização por danos morais para cada uma das seis vítimas, no valor de R$ 10 mil.

Na sentença do início deste mês, assinada pelo juiz Luiz Guilherme Risso, da 2ª Vara Criminal de Vitória, é dito: “Restou demonstrado todo o transtorno que as vítimas enfrentaram diante das condutas delitivas praticadas pela acusada”. E acrescentou sobre a indenização que é o “valor mínimo para reparação dos danos causados pelo crime”.

“A acusada alcançou êxito em sua empreitada criminosa, tendo obtido vantagem ilícita em prejuízo alheio e agido com animus de fraudar a vítima, mantendo-a em erro, fazendo-a acreditar que receberia o pagamento pelas mercadorias, ao passo que também não procurou a vítima para a devolução das mercadorias ou resolução do pagamento, caracterizando a obtenção da vantagem indevida em prejuízo alheio”, é relatado em outro ponto da sentença.

Jhose está sendo representada atualmente pelo advogado Leonardo Gagno. Ele adiantou que irá recorrer contra pontos da sentença, com destaque para o tempo de prisão e o regime de cumprimento, o fechado. Presa em dezembro do ano passado, foi determinado que ela permaneça detida.

“Discordamos de alguns pontos da sentença e já entramos com recurso, falta só apresentar as razões. Nosso entendimento é o de que o tempo de prisão pode ser menor e em regime semiaberto”, explicou.

"Armação", diz Jhose

Ao ser interrogada pela Justiça, Jhose disse que “não tinha intenção de lesar as pessoas”. Informou que foi morar na Ilha do Boi após conhecer uma amiga e alugou uma casa ao lado da dela; e que a residência estava deteriorada, tendo a dona da casa feito valor bem baixo de aluguel para efetuar as reformas da casa.

No interrogatório ela relatou que já foi processada na área cível, e que os fatos narrados na denúncia do MPES é uma “armação por parte de todos eles”, ao se referir às vítimas. Disse ainda que "eles ofereciam os produtos tendo dito aos vendedores que queria ver para decidir se comprava".

Destacou no interrogatório que "suas redes sociais são privadas" e que as vítimas, quando solicitavam, eram autorizadas a segui-la, e "tinham acesso a seu nome".

A investigação da Polícia Civil teve início nas semanas finais do ano passado e culminou com a prisão no dia 7 de dezembro. Houve busca e apreensão na casa dela. Segundo a equipe do 3º distrito policial da Praia do Canto, que atende nove bairros, Jhose era conhecida na região como praticante do crime de estelionato, "mantendo um estilo de vida luxuoso proveniente de suas atividades criminosas".

“Sabemos que 80% dos objetos da casa eram provenientes do crime de estelionato praticado ao longo dos vários anos”, informou o delegado Diego Bermond, na ocasião.