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Vilmara Fernandes

Dois são condenados por tentativa de morte em meio a partida de futebol no ES

Vítima conseguiu se refugiar no vestiário e foi ferida enquanto tentava fechar a porta; crime foi motivado por vingança

Publicado em 06 de Outubro de 2026 às 03:30

Públicado em 

06 out 2026 às 03:30
Vilmara Fernandes

Colunista

Vilmara Fernandes Vilmara Fernandes
Tribunal júri decisão julgamento
Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

Duas pessoas foram condenadas a penas que somam 37 anos de prisão pela tentativa de assassinato contra uma pessoa em meio a uma partida de futebol em um campo de Guarapari, litoral do Espírito Santo. A vítima foi confundida com o suposto assassino do pai de seus executores.


O crime aconteceu em 21 de agosto de 2021, em um vestiário onde a vítima se refugiou. Bruno Matos da Silva conseguiu escapar da morte com um tiro no braço que usou para evitar ser atingido na cabeça, segundo seu relato à Justiça.


Os condenados vão cumprir suas penas em regime fechado. São eles:


  • Eliel dos Santos Silva - pena de 19 anos e 4 meses de reclusão

  • Rafael Miranda da Silva - pena de 18 anos de reclusão


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A vítima foi surpreendida pelos executores no campo localizado no bairro Adalberto Simão Nader, após o final do primeiro tempo.


Com armas em punho, perseguiram Bruno até o vestiário do time, onde o atingiram com um disparo e ele só escapou após conseguir trancar a porta.


De acordo com sentença do juiz Erildo Martins Neto, titular da 1ª Vara Criminal de Guarapari, responsável pelo Tribunal do Júri, o crime causou revolta e insegurança na cidade, em função da forma violenta que foi cometido, sendo a vítima atingida, em um campo de futebol. 


Na sentença o magistrado destaca que houve perigo comum, já que o local da prática criminosa era público e estava repleto de pessoas. E cometido por motivo torpe (vingança), realizada de forma premeditada. “Haja vista que os réus acreditavam que a vítima teria envolvimento na morte do pai deles (réus)”, destacou o juiz.


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