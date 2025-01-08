Confronto com a PM resulta em morte e toque de recolher em Vila Velha

Morro da Boa Vista em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira/Camilly Napoleão

Um confronto com policiais militares na região do Morro da Boa Vista, em São Torquato, Vila Velha, resultou na morte de um homem na manhã desta quarta-feira (8). No início da tarde, um jovem de 16 anos foi apreendido após declarar toque de recolher, possivelmente o primeiro do ano, pela morte do amigo. As informações iniciais da Polícia Militar é de que os envolvidos na troca de tiros teriam ligações com a facção criminosa que domina a região.

Era por volta das 10 horas desta quarta-feira (8) quando os militares receberam uma denúncia de que pessoas estariam andando armadas pelo Morro de Boa Vista, em um local conhecido como "Ponto da Jamaica", alto da escadaria da Rua Maria Ferreira. No mesmo local, em outubro do ano passado, um adolescente de 15 anos foi morto nas mesmas condições.

De acordo com as equipes militares, durante o patrulhamento na região de mata existente no local, foram vistas duas pessoas armadas e houve troca de tiros. Um deles conseguiu fugir e outro acabou sendo baleado. Wesley Cardoso de Moura, 18 anos, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

A PM informou que ele portava uma pistola Glock .9mm, com munições e carregador alongado calibre, com a inscrição da facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV). O material foi apreendido e levado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

Arma apreendida com inscrição de facção criminosa Crédito: Fernando Madeira/Camilly Napoleão

Toque de recolher

À tarde, por volta das 14h30min, um jovem de 16 anos estaria percorrendo o bairro, com uma bicicleta, e efetuando disparos de arma de fogo. O relato era de que ele estava declarando toque de recolher na região, exigindo que o comércio fechasse as portas, em homenagem ao amigo morto em confronto com a PM.

O jovem foi apreendido. Com ele foi localizada uma pistola Taurus, calibre 9mm, com carregadores e munição, que também foi apreendida pelos policiais. Não há informação de adesão da população ao toque de recolher.