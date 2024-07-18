Assassinato do “chefe do morro”: sete vão ser julgados pelo crime

Crédito: Sabrina Cardoso com Microsoft Designer

O homicídio aconteceu no dia 10 de junho de 2018, quando ele estava com 26 anos. Na sequência sua família foi expulsa do bairro e teve a casa incendiada, reproduzindo o que Wallace tinha feito no passado, ao impedir que alguns moradores permanecessem na comunidade após seu grupo assumir o comando da região.

O crime do chefe do morro faz parte de um contexto de várias mortes ocorridas no bairro, e que tiveram início em março de 2018. Os primeiros foram os irmãos Damião Marcos Reis, 22, e Ruan Reis, 19 , mortos porque não sabiam a localização do chefe do morro.

Dois meses depois foi assassinado Aladir de Oliveira Filho, apontado pela polícia como um dos homens que colaboraram no assassinato dos irmãos Reis. E teria sido morto por Wallace.

No dia seguinte, outro crime, Lucas Teixeira Verly, de 19 anos, foi assassinado durante outro ataque. E em junho foi a vez de Wallace. Pouco mais de seis meses depois, outro ataque e mais três mortos. Dois feridos conseguiram sobreviver.

Wallace era apontado como braço direito do "dono" do morro, João Paulo Ferreira Dias, o JP, líder da família que dominava o tráfico na região. Para manter o domínio haviam expulsado vários moradores e traficantes, que retornaram e deflagraram o conflito para recuperar o território.

Na decisão de pronúncia, que encaminhou sete pessoas para o Tribunal do Júri, foram citados relatos de que o grupo que matou Wallace chegou ao morro um dia antes do crime.

Ficaram a noite toda expulsando e agredindo moradores ; que alguns indivíduos estavam encapuzados, mas não foram reconhecidos por não serem moradores do bairro; e que o propósito dos réus era retomar o tráfico de drogas da região”, é dito no texto.