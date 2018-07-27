Polícia caça criminosos que fazem ataques na Piedade

Polícia caça criminosos em guerra com a Piedade Crédito: Montagem

Os alvos da operação eram Rafael Batista Lemos, Gean Gaia de Oliveira e Alan Rosário de Oliveira. Os três seguem foragidos.

Em 17 de julho deste mês , quando seis integrantes da quadrilha foram presos, a Polícia Civil divulgou informações sobre os três alvos da operação desta sexta. Entenda a participação de cada um deles na mortes.

RAFAEL BATISTA LEMOS

Rafael Batista Lemos Crédito: Divulgação/Sesp

Irmão de Gustavo Batista Lemos - que está preso acusado de participar do assassinato de Walace -, participou tanto da morte dos irmãos, quanto do homicídio de Walace, segundo a Polícia Civil. Ainda está foragido.

GEAN GAIA DE OLIVEIRA

Gean Gaia de Oliveira é procurado pela Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um dos três foragidos, junto com Rafael e Alan, teria participado diretamente da morte de Walace.

ALAN ROSÁRIO DE OLIVEIRA

Alan Rosário de Oliveira Crédito: Divulgação/PM

Filho de Aladir de Oliveira, está envolvido diretamente na morte de Ruan e Damião. É apontado como um dos executores de Walace de Jesus Santana, como vingança pelo assassinato do pai, Aladir. Está foragido.

OPERAÇÃO DESTA SEXTA

A polícia apreendeu, no interior da residência, que seria de Rafael, localizada na Escadaria dos Trabalhadores, no bairro Bonfim, um colete balístico, uma touca ninja, um coturno, material para embalo de drogas e uma granada de fragmentação.

Durante a operação houve uma troca de tiros de um criminoso com a Polícia Militar, segundo informações da assessoria de imprensa da Polícia Civil. O homem conseguiu fugir, mas durante a fuga deixou uma pistola, que foi apreendida.

Material apreendido em operação da polícia Crédito: Divulgação/PM

A operação foi realizada por policiais civis das DHPP's da Grande Vitória e de Guarapari, DHPM, Denarc, Deic, Core e militares.