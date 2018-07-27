Polícia caça criminosos que fazem ataques na Piedade

A Polícia Civil realizou uma operação em conjunto com a Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (27) nos bairros Bonfim e São Benedito, em Vitória. O objetivo era cumprir três mandados de prisão dos três suspeitos de envolvimento em homicídios ocorridos no Morro da Piedade. Como a própria Polícia Civil divulgou em 17 de julho, os três são integrantes da quadrilha que executou os irmãos Ruan e Damião, em março deste ano. O trio é suspeito de participar da execução de Walace de Jesus Santana, braço-direito do então chefe do tráfico de drogas na Piedade, João Paulo Ferreira Dias, que está preso.
Os alvos da operação eram Rafael Batista Lemos, Gean Gaia de Oliveira e Alan Rosário de Oliveira. Os três seguem foragidos.
Em 17 de julho deste mês, quando seis integrantes da quadrilha foram presos, a Polícia Civil divulgou informações sobre os três alvos da operação desta sexta. Entenda a participação de cada um deles na mortes.
RAFAEL BATISTA LEMOS
Irmão de Gustavo Batista Lemos - que está preso acusado de participar do assassinato de Walace -, participou tanto da morte dos irmãos, quanto do homicídio de Walace, segundo a Polícia Civil. Ainda está foragido.
GEAN GAIA DE OLIVEIRA
Um dos três foragidos, junto com Rafael e Alan, teria participado diretamente da morte de Walace.
ALAN ROSÁRIO DE OLIVEIRA
Filho de Aladir de Oliveira, está envolvido diretamente na morte de Ruan e Damião. É apontado como um dos executores de Walace de Jesus Santana, como vingança pelo assassinato do pai, Aladir. Está foragido.
OPERAÇÃO DESTA SEXTA
A polícia apreendeu, no interior da residência, que seria de Rafael, localizada na Escadaria dos Trabalhadores, no bairro Bonfim, um colete balístico, uma touca ninja, um coturno, material para embalo de drogas e uma granada de fragmentação.
Durante a operação houve uma troca de tiros de um criminoso com a Polícia Militar, segundo informações da assessoria de imprensa da Polícia Civil. O homem conseguiu fugir, mas durante a fuga deixou uma pistola, que foi apreendida.
A operação foi realizada por policiais civis das DHPP's da Grande Vitória e de Guarapari, DHPM, Denarc, Deic, Core e militares.
Os suspeitos seguem foragidos e a polícia solicita a colaboração da população. Quem tiver informações do paradeiro deles, denuncie por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos.