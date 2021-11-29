Um sistema de segurança que produz mortes é um sistema falido

Mais uma vez uma cidade brasileira foi palco de ação violenta que levou a morte de quase uma dezena de pessoas. No final de semana do dia 20 de novembro, em que se faziam celebrações alusivas à Consciência Negra, a periferia do Rio de Janeiro testemunhou ações encadeadas que levaram à morte um militar e diversos civis.

Confrontos intensos entre as forças policiais e membros da comunidade local, repercutiram com consequências desastrosas e irreversíveis, e mais uma vez nos faz refletir sobre o modelo de intervenção de segurança do Estado em bairros periféricos.

Com características de uma chacina, cuja responsabilidade deverá ser devidamente apurada dentro da moldura normativa processual penal e constitucional, o detalhe do evento causa repulsa, quando imaginamos a dor da família que perde seus entes queridos. E aqui, diga-se de passagem, todas as famílias, do militar e dos civis. Um sistema de segurança que produz mortes está falido.

Dos relatos na mídia, a constatação de que as mães estavam entrando dentro do mangue, com lama até o joelho, para retirar os corpos de seus filhos, é de uma representatividade tamanha, indica a ineficácia de um sistema que somente produz corpos e dor, mesmo com cifras milionárias de aporte.

Para além disso, o lugar do mangue, com sua textura e odor, pode ter o signo do lugar da violação de direitos humanos. O ato de retirar de um pântano um corpo sem vida de uma pessoa é a materialização da falência de um sistema que deveria proteger. As violações de direitos humanos ocorrem nas brechas das falhas do sistema de garantia de direitos, e isso é algo que pode ser evitável. Em uma dimensão prévia à ocorrência de uma violação, ações proativas podem ser adotadas, com custos mais amenos e com o arrefecimento de adoecimento da tropa.

As formas de vida e atuação de grupos que precisam ser enfrentados, dentro do arcabouço limitador do Estado, são conhecidas. Contudo, as ações de enfrentamentos não podem ser as mesmas com a produção dos mesmos resultados.

Os elementos objetivos e subjetivos precisam ser considerados, e estes, em muitos casos, definem os resultados a partir do descontrole. As variáveis contemporâneas acabam por afetar as condições, que já não são contidas pelos princípios fundantes das corporações policiais.