Quem é o inimigo e quem é você na segurança pública?

Voltamos, novamente, ao ponto de pensar soluções fáceis e frágeis para questões sistêmicas e crônicas da sociedade, como o “tráfico de drogas”, violência urbana, controle de territórios por facções, atuação da polícia.

Sendo assim, para não ficarmos na superfície do debate, muitas vezes embasado em nossos princípios morais e interesses pessoais, é preciso mergulhar fundo em um contexto histórico-social-jurídico que desvela como e por que chegamos até aqui, para ato contínuo construirmos propostas para ver luz no fim do túnel, que seja a saída e não um locomotiva vindo em nossa direção.

Precisamos conversar sobre a comercialização, financiamento e uso de substâncias psicoativas. Quem comercializa no varejo está sempre na berlinda, e acaba sendo depositário das mazelas da sociedade. Entretanto, quem financia e alimenta esse mercado, que movimenta a economia, e quem compra nunca são nem sequer citados quando nas páginas o outro é culpabilizado. O problema não é a “droga”, pois se assim o fosse o “combate” também aconteceria em territórios nobres. E principalmente numa sociedade que vive à base de medicação para viver.

Tiros e fogos foram registrados no Jaburu na noite de segunda-feira, 26 de junho Crédito: Leitor | A Gazeta

Precisamos conversar sobre tráfico de armas e armamento, antes de somente reclamar do barulho fatal que a projétil causa nas vidas que acham que estão fora da questão da violência. Quando se autoriza por meio do voto a flexibilização irrefletida sobre o uso de armas, autoriza-se uma “política do abate”. Somente esquecem-se que “os alvos do abate” também podem e sabem reagir como medida de sobrevivência, tendo a vantagem de que nada mais tem a perder.

Precisamos conversar sobre políticas públicas transformativas que possam incidir e mudar a realidade de violência que a cada vez mais se agudiza, fazendo com que o viver seja modificado e a liberdade seja aprisionada. Políticas públicas de enfrentamento às violências não passam somente por estratégias do sistema de justiça e segurança que quase sempre apostam suas fichas no encarceramento em massa como grande saída para segregar todos aqueles que foram, historicamente, classificados como “bandidos”, e por isso “matáveis” ou “segregáveis”, mas pela ampliação da atenção e cuidado pelo Estado, principalmente pela garantia de direitos fundamentais e sociais.

Precisamos conversar de forma franca aristotélica com nossos pares sobre as raízes da violência e a nossa atuação frente a isso, a médio e a longo prazo, caso não atuemos de imediato na causa, e deixando de atuar somente na consequência, que na maioria das vezes são irreversíveis.