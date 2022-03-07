Guerra na Ucrânia: entre a memória e a vida humana descartável

Rússia bombardeia centro de Kharkiv, e comboio ameaça capital da Ucrânia Crédito: Associated Press | Estadão Conteúdo

O confronto sujeito a interesses entre dois atores ou mais, sendo organizado ou não, por meio de uso de armas com vistas a aniquilar o “inimigo” é um conceito simples de guerra. Na história da humanidade, a tríade de uma guerra sempre esteve pousada no território, poder e capital, mesmo que a supressão da vida humana de milhares de pessoas fosse uma consequência direta ou indireta.

Mesmo com informações desencontradas e controversas, uma estatística não está submetida ao crivo de dúvida: centenas de pessoas perderam suas vidas, outras tantas suas casas, outras mais suas histórias. Uma miríade de desesperados passou a empreender fuga para sobreviver aos horrores de uma guerra, que deixa suas marcas indeléveis para o resto da pouca vida que sobrou. Memórias dormentes de um tempo que não deveria mais existir.

Inobstante as justificativas ou razões que uma guerra possa trazer em narrativas falaciosas e interesseiras, o que passa ao largo da compreensão dessa escritora é o fato de vidas que são ceifadas, civis e militares, deixando crateras nas almas das famílias.

O exercício que tenho feito e a pergunta que gostaria de fazer para quem ordena um ataque é se ele colocaria um filho seu no primeiro pelotão. É diferente dar uma ordem para o filho de outrem seguir para o front de morte, mesmo que revestida do mais ufanista argumento.

Os rastros deixados pelos traumas de guerra fogem à nossa compreensão, considerando que não alcançamos o que se passa em suas mentes após serem submetidos a experiências de matar ou morrer por interesses de terceiros. Os traumas e desastres fazem parte da experiência humana, fazendo que o homem, enquanto espécie, se adapte a circunstâncias diversas. Contudo, os episódios gravados na memória no caso de uma guerra são diferentes. O início de uma guerra é deliberado. Existe uma decisão.

Judith Butler com seu pensamento transgressor, em “Quadros de guerra”, que traz ensaios como resultado de reflexões a partir da Guerra dos EUA contra o Iraque e as torturas praticadas em Guantánamo, apresenta-nos uma ampla interrogação sobre como o poder enquadra nosso olhar sobre os corpos, seus significados e valores. Sentencia de forma muito consciente que se destruímos o outro, estamos destruindo aquele de quem dependemos para sobreviver e, portanto, ameaçamos a nossa própria sobrevivência com nosso ato destrutivo.