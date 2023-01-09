Do Planalto, a rampa e a faixa fizeram ecoar tempos de dignidade e direitos

Cerimônia de posse do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto Crédito: Tânia Rego/Agência Brasil

O 1º de janeiro de 2023 foi marcado por mais uma posse presidencial. Como é de costume, a cada quatriênio, após a redemocratização, um novo governo assume o poder, mesmo nos casos de reeleição.

A subida da rampa e a passagem da faixa presidencial desta vez foram cercadas de muitas especulações e dúvidas, considerando o contexto em que vivemos.

A passagem da faixa na verdade foi a reinauguração do contexto democrático . O simbolismo que envolveu o momento alto do primeiro dia do ano compreendeu o momento de abandono da barbárie, negacionismo e exclusão, e reencontro com a dignidade da pessoa humana, vida e acesso aos direitos.

Questionamentos estéreis acerca de um ato formal foram substituídos por um momento histórico, cheio de emoção, mas o mais importante, com o significado mundial que foi parar na capa do New York Times.

Os oito representantes da sociedade repassaram de mão em mão uma nesga de tecido verde e amarela, intitulada a faixa presidencial, e ao final do cirandar da diversidade e cidadania, uma mulher preta a colocou de forma transversal no presidente democraticamente eleito.

Francisco, Aline, Raoni, Weslley, Murilo, Jucimara, Ivan e Flávio, ao subir a rampa ladeando Luiz Inácio, nordestino, metalúrgico, tendo na retaguarda uma multidão naquela tarde ensolarada e seca do Planalto Central, representavam a todos e todas que são invisibilizados, mortos e subjugados por um sistema estruturalmente opressor.

A primeva tarde de domingo de 2023 foi um suspiro de frescor de democracia e um bálsamo na alma daqueles que resistiram durante quatro anos do governo negacionista e violador. Quem tiver dúvidas leia o Relatório da Transição

Passada a tarde que foi de pura emoção, o dia seguinte foi de trabalho e a partir de agora os dias e noites serão de permanente vigília, para que a reconstrução do Estado Democrático de Direito seja concluída e para que nunca mais a democracia seja ameaçada.