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21 de março

Lula sanciona lei que cria o Dia Nacional do Candomblé

O Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé será comemorado anualmente no dia 21 de março
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 jan 2023 às 09:37

Publicado em 06 de Janeiro de 2023 às 09:37

Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, durante coletiva nesta quarta (9)
Lula sanciona lei que cria o Dia Nacional do Candomblé Crédito: Fotoarena/Folhapress
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou lei que institui o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé, a ser comemorado anualmente no dia 21 de março.
O projeto que deu origem à lei foi proposto em novembro de 2015, é de autoria do deputado federal Vicente Paulo da Silva (PT), o Vicentinho e foi aprovado no Congresso Nacional no último dia 21 de dezembro.
O texto sancionado está publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 6, e é assinado também pelas ministras da Cultura, Margareth Menezes, e da Igualdade Racial, Anielle Franco.

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