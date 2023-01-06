Lula sanciona lei que cria o Dia Nacional do Candomblé Crédito: Fotoarena/Folhapress

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou lei que institui o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé, a ser comemorado anualmente no dia 21 de março.

O projeto que deu origem à lei foi proposto em novembro de 2015, é de autoria do deputado federal Vicente Paulo da Silva (PT), o Vicentinho e foi aprovado no Congresso Nacional no último dia 21 de dezembro.