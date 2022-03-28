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Eleições 2022

Baixa procura de jovens por título de eleitor deve soar como alerta

Algum recado essa garotada está tentando passar para o Estado e a sociedade.  A atuação para além do dia da votação requer o investimento no resgate de valores democráticos que precisam ser atualizados

Publicado em 28 de Março de 2022 às 02:00

Públicado em 

28 mar 2022 às 02:00
Verônica Bezerra

Colunista

Verônica Bezerra

Eleitores podem utilizar e-Título para justificar voto
E-Título utilizado nas eleições de 2020 Crédito: Divulgação/TSE
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou na semana passada, faltando um mês para o prazo final para a confecção de título eleitoral, o baixo registro de procura pelo público jovem. De acordo com o dado, que é histórico, a taxa é a menor em trinta anos. Revelou a Corte Eleitoral que apenas 10% dos menores de 18 anos estão aptos a votar e pouco menos de 1/4 do total que foi às urnas três décadas atrás.
Os jovens são considerados eleitores do futuro. As eleições consistem em um momento importante na construção de uma consciência participativa e democrática, por isso, essa baixa procura deve soar como sinal de alerta. Algum recado essa garotada está tentando passar para o Estado e a sociedade. É essencial que seja realizada a leitura desse sinal, que pode estar apontando para a necessidade de uma mudança de rota.
A inclusão no sistema político passa pelo sentimento de pertencimento no debate e construção de uma vida democrática participativa. Diferentemente de um sistema de troca de privilégios e obtenção de vantagens, um sistema político é responsável pela pavimentação de acesso a direitos e serviços públicos, e deve afastar-se, cada vez mais, de um estado de coisas que pode estar contribuindo para que essa juventude saia de cena.

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Certa feita, um jovem de uma periferia, ao responder uma pesquisa científica acerca de inclusão digital e movimento político, ponderou: de que valia ter planos se o sistema tinha um plano diferente para ele? Continuou sentenciando: que não tinha direito a ter planos, que as coisas são determinadas para ele, que somente reagia a elas. E arrematava: não fazia planos, mas sobrevivia a eles.
A fala do jovem denuncia o desinteresse dessa miríade de tenra idade aos assuntos referentes à política, revelados pelo TSE, em um ano tão importante para o resgate da cidadania e do Estado democrático de direito.
Muitos jovens, principalmente os periféricos, têm em sua liturgia cotidiana a necessidade de sobrevivência, fazendo seus “corres” e torcendo para não serem eliminados pelo sistema na esquina seguinte. Roubados em seus sonhos, somente resta a eles resistir para conseguirem ficar vivos.
É importante resgatar o sentimento de pertença política participativa desse jovem que é imprescindível para reconstruir um sistema que se encontra desfigurado e não atende aos anseios e necessidades de uma juventude que não se reconhece dentro do contexto e estrutura política.
As iniciativas de formação política fora do circuito das velhas oligarquias e apartado da lógica da ocupação utilitária de espaços políticos são determinantes para a mudança de rumo do sistema político do país. A atuação para além do dia da votação requer o investimento em um processo continuado de resgate de valores democráticos que precisam ser atualizados. E conscientizar essa juventude que as decisões políticas influenciam diretamente a vida de todos, inclusive a deles, e por isso todos devem fazer parte.
Urge a construção de uma política que dialogue com as necessidades de uma rapaziada que, como bem disse Gonzaguinha, segue em frente, segura o rojão, não foge da fera, enfrenta o leão, não corre da raia, que não está na saudade e constrói a manhã desejada.

Verônica Bezerra

Advogada, coordenadora de Projetos CADH, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais (FDV) e especialista em Direitos Humanos e Seguranca Publica

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